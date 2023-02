Katarzyna Cichopek jest zabieganą kobietą. Od 23 lat gra jedną z głównych ról w serialu TVP2 "M jak miłość". Jest także gospodynią "Pytania na śniadanie", a także jurorką "You Can Dance. Nowa Generacja". Prowadzi także wiele imprez, takich jak: "Sylwester z Dwójką", "Wakacyjna Trasa Dwójki" czy festiwal w Opolu. Oprócz medialnej kariery jest także influencerką na Instagramie, gdzie chętnie reklamuje liczne produkty. Sama posiada także markę z biżuterią i perfumami. Pomimo napiętego grafiku znalazła czas na krótkie wakacje z ukochanym. Wybrali się do Jordanii. Celebrytka w rozmowie z Plotkiem wyznała, że kraj bardzo ją zaskoczył.

Katarzyna Cichopek wspomina wakacje w Jordanii

24 stycznia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wspólne zdjęcie z Jordanii. Był to krótki urlop prawdopodobnie z okazji 50. urodzin dziennikarza. Takie wyjazdy to już mała tradycja w związku pary. Przypomnijmy, że z okazji 40. urodzin aktorki para w tajemnicy wybrała się do Izraela. To właśnie wtedy poinformowali świat, że się spotykają, a tym samym potwierdzili krążące od dawna plotki.

Podczas nagrań do "You Can Dance. Nowa generacja" Katarzyna Cichopek w rozmowie z Weroniką Zając cofnęła się wspomnieniami do wakacji i opowiedziała o Jordanii. Jurorka tanecznego show rozpływała się nad krajobrazem wschodniego kraju.

Jordania mnie zachwyciła. Nie spodziewałam się, że będzie, aż tak pięknie. Pustynia Wadi Rum jest godna polecenia, zapiera dech w piersiach. Jest olbrzymia, ogromna i zupełnie inna.

Po relacji na Instagramie, którą raczyli fanów zarówno dziennikarz, jak i aktorka widać, że nie próżnowali. Aktywnie spędzali czas, zwiedzając kraj. Cichopek została zapytana, jaki rodzaj wakacji preferuje: błogie lenistwo czy aktywny wypoczynek.

Lubię miks - zakończyła aktorka.

