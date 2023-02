Super Bowl to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, które przed ekrany telewizorów przyciąga miliony widzów. Podczas spotkania dwie najlepsze drużyny NFL zagrają o tytuł mistrzowski. W tym roku rywalizować ze sobą będą drużyny Philadelphia Eagles i City Chiefs. Super Bowl to jednak nie tylko sport, ale także gigantyczne przedsięwzięcie komercyjne. Mecz poprzedzony jest występami największych gwiazd. W tym roku na scenie zobaczymy dawno niewidzianą Rihannę, która jakiś czas temu została mamą. Udział w wydarzeniu zapowiedziała też "najseksowniejsza kobieta na świecie" Paige Spiranac. Modelka ma specjalnie zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska o aferze z Mamą Ginekolog: Wszyscy powinni być traktowani tak samo

"Chłopaki do wzięcia". Dom "Bodyguarda" to królestwo rozmaitości. Na bogato!

"Najseksowniejsza kobieta na świecie" pojawi się na Super Bowl. W jakiej roli zobaczymy Paige Spiranac?

Magazyn Maxim w 2022 roku ogłosił Paige Spiranac "najseksowniejszą kobietą na świecie". 29-latka do niedawna była najsłynniejszą ambasadorką kobiecego golfa, ale kariera sportowa nie była dla niej poważnym źródłem dochodu. Porzuciła ją na rzecz zarabiania jako influencerka. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 3.7 miliona internautów. Za jeden post inkasuje więcej niż Tiger Woods podczas zawodów. Spiranac ma także za sobą ciężkie doświadczenia związane z hejtem. W 2016 roku kobieta wysłała nagie zdjęcie mężczyźnie, z którym się spotykała. Po rozstaniu on pokazał zdjęcie znajomym i fotografia szybko trafiła do sieci. Kobieta była wyśmiewana, szantażowana i obrażana. Znalazła na to sposób i obnażyła się na własnych zasadach.

Przejęcie kontroli nad swoim ciałem było dla mnie zwycięstwem. Byłam na nim totalnie naga. To był najlepszy moment. Czułam się silna, uznałam, że jeśli mam to zrobić, to na własnych warunkach. Odzyskałam swoje ciało. To był moment, w którym wygrałam. Byłam w "Sports Illustrated" i pokazałam cycki - wyznała w jednym z wywiadów.

W jakiej roli zobaczymy Paige Spiranac na Super Bowl? Została zatrudniona jako korespondentka.

Jestem taka podekscytowana, że wreszcie mogę to ogłosić. Jestem gościnnym korespondentem dla Inside Edition. Zapraszam do oglądania i wspólnej zabawy - napisała na Twitterze.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

"Moda na sukces". Brooke od 35. lat sieje zamęt w serialu. Co słychać u aktorki?

Zobacz też: Mężczyzna miał "penisa" na twarzy. Uratowała go przypadkowa znajomość. "Był zszokowany, zalał się łzami"