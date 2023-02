Katarzyna Cichopek sławę zyskała, grając w popularnym serialu "M jak miłość". W 2005 roku wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". W programie nie tylko wygrała Kryształową Kulę, ale także odnalazła miłość. Stworzyła udany związek z partnerem Marcinem Hakielem. Para pobrała się w 2008 roku. Doczekali się dwójki dzieci: 13-letniego Adama i dziewięcioletnią Helenę. Małżeństwo zaskoczyło wszystkich na początku 2022 roku informacją o rozstaniu. Tancerz związał się z tajemniczą blondynką, a aktorka z partnerem z "Pytania na śniadanie" Maciejem Kurzajewskim. Cichopek i Hakiel posiadali kilka nieruchomości. Po zakończeniu związku tancerz został w ich mieszkaniu, a gwiazda "M jak miłość" przeniosła się do nowego apartamentu na Mokotowie.

Tak mieszka Katarzyna Cichopek

Aktorka "M jak miłość" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje zdjęcia w ramach licznych współprac. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 572 tys. osób. Celebrytka chętnie dodaje fotografie zrobione w zaciszu nowego domu na Mokotowie. Jest jasno i z klasą.

Salon

Dużym atutem mieszkania jest przestronny salon z modnymi dodatkami w stylu boho. We wnętrzu królują naturalne barwy. Białe ściany i drewniana podłoga w ciepłej tonacji stanowią idealne tło dla poszczególnych elementów aranżacji. W salonie znajduje się wygodna kanapa w kolorze modnej szarości i ogromny puf. Podłogę zdobi ogromny jasnoszary dywan. Pod ścianą stoi stolik w stylu vintage, którego nogi stanowi podstawa kultowej maszyny do szycia Singer. Uwagę przykuwa też oryginalne oświetlenie, które kształtem nawiązuje do rozpostartych żagli.

Salon Katarzyny Cichopek Fot. @katarzynacichopek

Biblioteczka i boho fotel

Z otwartego salonu przechodzi się od razu do dalszej części, gdzie znajduje się biblioteczka, kwiaty, wyjście na balkon, a także fotel i stoliczek w stylu boho. Uwagę przykuwa również oryginalna lampa sufitowa.

Jak widać, Cichopek ma słabość do nietypowego oświetlenia.

Katarzyna Cichopek Fot. Instagram/katarzynacichopek

Przestronne korytarze

Apartament gwiazdy jest naprawdę ogromny. Świadczą o tym nie tylko powierzchnie pokoi, ale i korytarze. Są one wyjątkowo szerokie. Na podłodze znajduje się jasne drewno, a ściany są białe. O ścianę oparte jest ogromne białe, podświetlone lustro, w którym Cichopek często pokazuje codzienne stylizacje. Obok znajduje się granatowy fotel i konsola.

Dom Katarzyny Cichopek Fot. @katarzynacichopek

Marmurowa łazienka

Łazienka aktorki jest biało-szara. Króluje tu marmur, a na ścianach znajduje się boazeria. W łazience można zrelaksować się w wannie, a także zrobić pielęgnację przy okrągłym lustrze.

Pokój do relaksu

Oprócz salonu w apartamencie znajduje się także drugi pokój z wygodną beżową kanapą. Na ścianach znajduje się boazeria, a na podłodze drewno w jodełkę. Przy wyjściu na balkon stoi lustro w drewnianej ramie. Przy oknach znajdują się ciężkie, kremowe zasłony.

Balkon

Uwagę przyciąga też przytulny balkon aktorki, na którym nie mogło zabraknąć bujnej roślinności. Kolorowe wrzosy w plecionych osłonkach pięknie zdobią taras. Na balkonie można także usiąść na wygodnym drewnianym fotelu.

