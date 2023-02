Maja Hyży zasłynęła w mediach dzięki udziałowi w "X Factorze". Na casting przyszła z ówczesnym mężem Grzegorzem Hyżym, z którym doczekała się dwóch synów. Choć ich miłość nie przetrwała, to obydwoje znaleźli szczęście u boku nowych partnerów i rozwijają kariery muzyczne. Piosenkarka obecnie jest związana z Konradem Kozakiem. Para w 2020 roku powitała na świecie pierwszą córkę Antoninę, a dwa lata później Zosię. Pierwszy raz pokazała jej twarz.

Córka Mai Hyży wystąpiła w teledysku

Maja Hyży w wolnych chwilach regularnie udziela się na Instagramie. Chętnie publikuje rodzinne zdjęcia, a także podejmuje się tematyki parentingowej. Choć wielokrotnie chwaliła się najmłodszą córką, to stroniła od pokazywania jej twarzy. Teraz zrobiła wyjątek. Pod koniec najnowszego klipu w kadrze pojawiają się jej najbliżsi. Kamery uchwyciły Zosię wpatrzoną w mamę. Dziewczynka jest do niej bardzo podobna.

Maja Hyży pokazała córkę Screen YouTube Maja Hyży

Fani nie mogli się przestać zachwycać dziewczynką. Zgodnie stwierdzili, że jest urocza.

Piękna ta wasza rodzinka. Zosia jest uroczą dziewczynką.

Maju jaka piękna córka! - czytamy w komentarzach.

"Never Hide" jest piosenką, którą piosenkarka zgłasza na preselekcje do Eurowizji. Krajowe eliminacje odbędą się już 26 lutego. Występy kandydatów oceni Edyta Górniak, która zajęła drugie miejsce w rywalizacji z piosenką "To nie ja!" w 1994 roku. Myślicie, że doceni twórczość Mai Hyży?

