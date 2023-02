Ekstrawagancki taniec Jenny Ortegi z serialu "Wednesday" Netlifksa zrobił prawdziwą furorę w mediach społecznościowych. Nagranie z tańcem bohaterki na YouTube ma ponad 45 milionów wyświetleń. Trend szybko przeniósł się na TikToka, gdzie użytkownicy publikowali nagrania z odtworzoną choreografią. Popularny taniec skusił nawet Dodę, która podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów pojawiła się na scenie w przebraniu Wednesday i dokładnie go odtworzyła, dając spektakularne show. Tym razem na parkiecie zaszalała dyrektora jednego z liceów w Sosnowcu. Zobaczcie, jak poradziła sobie z choreografią.

REKLAMA

Zobacz wideo Sadowska komentuje otrzymanie statuetki. Odniosła się do Dody i... Soni Bohosiewicz

"Lombard. Życie pod zastaw". Zbigniew Buczkowski wspomina Mateusza Murańskiego

Dyrektorka liceum w Sosnowcu zrobiła furorę na studniówce tańcem Wednesday Addams

Nagranie ze studniówkowymi pląsami dyrektorki pojawiło się na TikToku IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu i od razu zrobiło furorę w sieci. Ewelina Stasik podczas studniówki w swojej szkole ruszyła na parkiet i w akompaniamencie Lady Gagi zrobiła kilka ruchów z popularnego tańca Wednesday. Oryginalnie w serialu Jenna Ortega wykonała choreografię do utworu "Goo Goo Muck" Zespołu The Cramps, ale na viralowych nagraniach na TikToku tańczono właśnie do "Blood Mary" Lady Gagi. Dyrektorka śląskiego liceum tak jak główna bohaterka serialu "Wednesday" była ubrana w czarną suknię i wysokie szpilki. Choreografię wykonała z wdziękiem i poczuciem humoru, toteż została nagrodzona owacjami.

Nasza kochana pani dyrektor na studniówce w Szymborskiej! - czytamy na TikToku.

Nagranie szybko stało się hitem w sieci i zyskało ponad 100 tysięcy polubień.

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Użytkownicy TikToka pozazdrościli uczniom IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu i stwierdzili, że sami chcieliby mieć tak wesołą i wyluzowaną dyrektorkę w swoich szkołach. W komentarzach posypało się mnóstwo komplementów.

Bardzo ładna i kreatywna dyrektorka. Brawo!

Piękna kobieta. Widać, że ma duży autorytet i szacunek wśród uczniów.

Tylko pozazdrościć takiej pani dyrektor - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba taniec dyrektorki IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu?

"Moda na sukces". Brooke od 35. lat sieje zamęt w serialu. Co słychać u aktorki?

Zobacz też: "Chłopaki do wzięcia". Jaruś i Gosia mają kryzys? Są nowe wieści od Grabarza. Źle się dzieje