Katarzyna Cichopek jest bardzo zapracowana. Obecnie pojawia się nie tylko na planie "M jak miłość" czy "Pytania na śniadanie", ale i "You Can Dance. Nowej Generacji". Oprócz tego gości na imprezach branżowych, aktywnie prowadzi media społecznościowe, a także ma własną linię perfum. W takim natłoku obowiązków nietrudno o ciężkie chwile. Wiadomo, na kogo może liczyć.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o swojej córce. Zabiera ją na plan "You Can Dance"!

Katarzyna Cichopek znajduje ukojenie w najbliższych

Katarzyna Cichopek jest jedną z najpopularniejszych prezenterek. Nic więc dziwnego, że tabloidy się o niej rozpisują, a internauci śledzą każdy ruch. W rozmowie z naszą reporterką Weroniką Zając zdradziła, że w cięższych chwilach znajduje oparcie w najbliższych.

Moim największym wsparciem i moim azylem, poczuciem bezpieczeństwa jest moja rodzina. Moja mama, mój tata, moja babcia, mój brat razem ze swoją żoną, moje dzieciaki niesamowicie mnie wspierają i mój partner. To jest niesamowite, mieć ludzi, którzy we mnie wierzą i widzą mnie taką, jaką jestem naprawdę. Zawsze służą mi radą, wsparciem, czasem i przytulasem - mówiła Katarzyna Cichopek w rozmowie z Plotkiem.

Katarzyna Cichopek zabiera córkę do pracy

Katarzyna Cichopek ma bardzo bliskie relacje z dziećmi. Wiele pasji dzieli z Heleną. Na Instagramie możemy znaleźć mnóstwo zdjęć z przejażdżek konnych, ale to nie wszystko. Okazuje się, że córka aktorki uwielbia "You Can Dance. Nową Generację" i chętnie przychodzi z nią na plan show.

Tak, zwłaszcza moja córka. Uwielbia tańczyć, śpiewać i grać. Jest bardzo muzycznie zdolna. Często jest moim gościem tutaj na planie - zdradziła.

Całą rozmowę z Katarzyną Cichopek znajdziesz w naszym materiale wideo na górze strony.

