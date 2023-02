Otruła, żeby podszyć się pod inną kobietę, teraz pójdzie do więzienia. 47-letnia Viktoria Nasyrova chciała ukraść tożsamość, 35-letniej wówczas Olgi Tsvyk. Rosjanka postanowiła ukryć truciznę w serniku, który następnie podała swojej ofierze. Olgę udało się uratować.

Rosjanka chciała otruć i ukraść tożsamość Olgi Tsvyk

W 2016 roku Viktoria Nasyrova udała się w odwiedziny do domu swojej kosmetyczki Olgi Tsvyk. Poczęstowała ją tym, co wydawało się zwykłym ciastem, a było wypełnione śmiercionośnym narkotykiem dostępnym jedynie na terenie Rosji. Po zjedzeniu sernika ofiara straciła przytomność. Rosjanka wykorzystała okazję i ukradła kobiecie paszport, zezwolenie na pracę, złoty pierścionek i inne kosztowności. Głównym celem była jednak kradzież tożsamości. Nasyrova wybrała ofiarę ze względu na jej aparycję.

Obie kobiety są do siebie podobne, mają ciemne włosy i podobny odcień skóry, a Nasyrova miała nadzieję podszyć się pod panią Tsvyk po jej zabiciu - powiedziała prokurator okręgowa Melinda Katz.

Plany Nasyrovej na szczęście się nie powiodły. Oldze Tsvyk udało się przeżyć, a pozostałości trucizny doprowadziły do winowajcy. Ofiara została znaleziona w swoim mieszkaniu następnego dnia. Była nieprzytomna, a po jej ciele były porozrzucane pigułki, co sugerowało upozorowanie samobójstwa. Kobieta została przewieziona do szpitala.

Viktoria Nasyrova uznana za winną

Viktoria Nasyrova trafiła do aresztu w marcu 2017 roku. Twierdziła, że nie jest winna otrucia kobiety, co powtórzyła również w wywiadzie z Peterem Van Santem. 9 lutego 2023 roku została uznana za winną usiłowania zamordowania swojej sobowtórki i napaści. Grozi jej do 25 lat pozbawienia wolności. Ostateczny wyrok zapadnie podczas następnej rozprawy, 21 marca 2023 roku.

Przysięgli przejrzeli oszustwa i intrygi oskarżonej – powiedziała Melinda Katz, prokuratorka okręgowa Queens w oświadczeniu.

Nie jest to pierwsze tego typu przestępstwo Nasyrovej. W 2014 roku zostały jej też postawione zarzuty o śmiertelne odurzenie sąsiadki Alli Alekseenko, ale nie została skazana. W wywiadzie dla CBS w 2017 roku powiedziała, że nie przyznaje się do zabicia kobiety.

