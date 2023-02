Bob Marley poznał Ritę Anderson na Jamajce w połowie lat 60., gdy była wokalistką w trio The Soulettes. Parę połączyło nie tylko gorące uczucie, które zaowocowało dość szybkim ślubem, ale też miłość do muzyki. Żona Marleya dołączyła do jego zespołu jako wokalistka, a przez lata napisała także wiele piosenek, które wykonywał. Rita Marley jest autorką m.in. "Rat Race", "Crazy Baldhead" czy "Who the Cap fit".

Bob Marley nie był wiernym mężem. Zazdrość napędzała jego małżeństwo

Gdy Marley poznał Ritę, jego ukochana miała już dziecko z poprzedniego związku, które muzyk adoptował. Para doczekała się jeszcze trójki wspólnych pociech, jednak w trakcie małżeństwa każde z nich miało też dzieci z innymi partnerami. Muzyk żonę zdradzał regularnie, a Rita doskonale wiedziała, że podczas spotkań z kochankami nie stosuje zabezpieczeń. W biografii "No Woman, No Cry. My Life With Bob Marley" przyznała, że był to jeden z powodów, dla którego zdarzało jej się unikać sypiania z nim.

W rozmowie z BBC Rita Marley wyznała, że niewierność męża bardzo ją bolała, jednak uczucie do niego było silniejsze.

Jak to mówią, krzywdzisz się, ale to akceptujesz. Musiałam to zrobić, bo byłam w nim zakochana, a miłość stawała się coraz silniejsza, nie słabła - opowiadała.

Jak donosi "GQ", Marley romansował między innymi z miss Cindy Breakspeare czy tenisistką stołową Anitą Belnavis. Muzyk miał doczekać się w sumie ośmiorga nieślubnych dzieci w trakcie małżeństwa z Ritą. Ona zresztą nie pozostawała mu dłużna i z romansów z innymi mężczyznami w trakcie małżeństwa urodziła dwoje dzieci. Cieszyła się, że mąż był o nią zazdrosny.

To dawało mi poczucie, że naprawdę bardzo mocno i szczerze mnie kochał - pisała w swojej biografii.

W 1977 roku u Boba Marleya zdiagnozowano złośliwego czerniaka skóry, którego znaleziono na palcu stopy muzyka. Lekarze sugerowali amputację, aby choroba się nie rozprzestrzeniała, jednak Marley nie chciał się na to zgodzić. Rita drżała o zdrowie męża i prosiła, aby nie ignorował diagnozy. Muzyk, który był wówczas u szczytu kariery, nie chciał, aby informacja o jego stanie zdrowia trafiła do mediów.

Po długich namowach żony podjął leczenie, gdy był już bardzo słaby. Po kilku latach nowotwór dał już przerzuty na inne organy, a lekarze niewiele mogli zrobić. Marley zmarł 11 maja 1981 roku w szpitalu Cedars of Lebanon w Miami, mając zaledwie 36 lat.

Po jego śmierci Rita Marley rozpoczęła solową karierę i do dziś wydała dziesięć albumów. W 2016 roku doznała udaru i od tego czasu żyje z dala od mediów. Założyła też fundację Rita Marley Foundation, która działa na rzecz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się i słabo rozwiniętych, przede wszystkim w Ghanie i na Jamajce.