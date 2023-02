Kuba Wojewódzki podobnie, jak wiele gwiazd postawił na kulinarny biznes. Z okazji tłustego czwartku w należącej do dziennikarza restauracji "Niewinni Czarodzieje TrzyZero" w Gdyni dostaniemy pączki. Do tej pory to słodkości Magdy Gessler uchodziły za najdroższe, jednak Wojewódzkiemu bez wątpienia udało się przebić słynną restauratorkę.

REKLAMA

Biznesy mężów i partnerów gwiazd. Platforma ślubna, biznes kosmetyczny w Brazylii i apteki

Zobacz wideo Anna Mucha o książce Kuby Wojewódzkiego

Kuba Wojewódzki sprzedaje piekielnie drogie pączki

Ceny pączków rosną z roku na rok. Obecnie za smakołyk w restauracji Magdy Gessler "U Fukiera" zapłacimy 15 złotych, a w cukierni "Słodki Słony" 18 złotych. To jednak nic przy cenie, którą zaproponował nam Kuba Wojewódzki.

W ofercie restauracji dziennikarza znalazły się pączki z kremem pistacjowym, polewą z różowej czekolady, pudrem malinowym i jadalnym złotem. Co więcej, są pakowane w specjalne pudełka. Za jedną sztukę zapłacimy aż 49 złotych.

Z okazji tłustego czwartku przedstawiam wam propozycję nie do odrzucenia. Pączki podobne do mnie - słodkie i nadziane (krem pistacjowy, polewa z różowej czekolady, puder malinowy, złoto jadalne, specjalne złote pudełko). Edycja limitowana 49 złotych za sztukę - poinformował na Instagramie.

Fani w komentarzach nie kryją zaskoczenia wysoką ceną.

Nie, dziękuję. Czynsz muszę zapłacić.

O proszę, to u Magdy Gessler jak za darmo! A narzekaliśmy.

50 złotych za pączka... Ludzie.

Niektórzy jednak twierdzą, że lepiej zapłacić sporo za dobrego pączka, niż kupić kilka średniej jakości.

Koniecznie trzeba spróbować, krem pistacjowy to brzmi idealnie.

Litości! To nie jest "zwykły" pączek, żeby zeżreć, bo tłusty czwartek. To jest pączuś, który można podarować wyjątkowej osobie.

Lepiej zapłacić za pączka 49 złotych niż 49 groszy. Bezpieczniej.

W restauracji dostaniemy jednak także tańsze wersje pączków ze słonym kajmakiem i różą w cenie 12 złotych.

Magda Gessler zaprasza na słodkie faworki. Przygotujcie się na spory wydatek

Skusilibyście się na pączka u Kuby Wojewódzkiego?