Julia Wieniawa stanęła przed kolejnym wyzwaniem aktorskim. Młoda gwiazda, która ma za sobą już debiut na deskach teatru, a także sporo ról w filmach i serialach, tym razem pojawiła się w spektaklu "Gra" w reżyserii Norberta Rakowskiego. Razem z nią w główną rolę wcielił się Adam Woronowicz. Na premierze w Teatrze Garnizon Sztuki wspierali ją najbliżsi, mama Marta Wieniawa-Narkiewicz, ojczym, a także były partner Nikodem Rozbicki, który obecny był na widowni. Gwiazda zaskoczyła też odważną stylizacją. Sukienka z wycięciami to dopiero początek. Spójrzcie na te buty!

Julia Wieniawa na premierze spektaklu. Buty skradły show

Julia Wieniawa lubi bawić się modą, a jej stylizacje są szeroko komentowane. Gwiazda czasem stawia na klasykę, ale lubi też zakładać elementy garderoby, które aktualnie są w trendach. Nie boi się również odsłonić więcej ciała. Na ramówce Polsatu pozowała w wyciętej kreacji, którą skrytykowała Paulina Koziejowska.

Tym razem Julia Wieniawa postawiła na nieco skromniejszą sukienkę o kroju marynarki, zdobioną połyskującymi elementami. Uwagę zwracały niewielkie wycięcia po bokach. To jednak nie kreacja grała pierwsze skrzypce w tej stylizacji. Były to zdecydowanie buty, kozaki w kowbojskim stylu w czarno-białą kratę na niskim obcasie. Gwiazda dobrała do nich małą, czarną torebkę. Jeśli chodzi o makijaż, postawiła na delikatne podkreślenie urody, a włosy ułożyła w lekkie fale.

Trzeba przyznać, że była to zdecydowanie odważna stylizacja, ale jednocześnie zgodna z obecnymi trendami. A wam przypadła do gustu? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

