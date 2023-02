Katarzyna Cichopek nie zalicza się do grona gwiazd, które często eksperymentują z wizerunkiem. Aktorka już od lat prezentuje się w bardzo podobnej fryzurze - ciemne włosy obcina mniej więcej na długość do ramion. Gwiazda "M jak miłość" wyjątki robi zwykle na większe wyjścia, kiedy zdarza jej się mocno wygładzić i upiąć włosy.

Kok Katarzyny Cichopek nie zyskał uznania fryzjera. Tłumaczy, w jakiej fryzurze wyglądałaby lepiej

Właśnie w takiej wersji Katarzyna Cichopek zaprezentowała się podczas nagrań do "You Can Dance. Nowa generacja". Aktorka zdecydowała się zaczesać włosy i upiąć je na czubku głowy w wysoki, fantazyjny kok. Futurystyczna fryzura w założeniu miała chyba współgrać z nowoczesnym outfitem jurorki tanecznego show. Cichopek miała na sobie krótką sukienkę z przezroczystymi rękawami, ozdobioną bardzo modnymi ostatnio piórami i mieniącymi się kryształami.

I choć w takim looku gwieździe "M jak miłość" jest bardzo do twarzy, na fantazyjne upięcie na głowie dość szybko zadziałała grawitacja. Kok niestety mocno się przekrzywił.

Zdaje się, że fryzura miała być nowoczesna i nietuzinkowa, lecz zaprezentowała się po prostu dziwnie. Przypominała walącą się rzeźbę - skomentował fryzjer w rozmowie z Plotkiem.

Ekspert ocenił też, jaka fryzura pasowałaby do typu urody aktorki. Zdaniem fryzjera nowoczesny wygląd Cichopek mogłaby osiągnąć dzięki odpowiedniemu cięciu.

Zdecydowanie lepiej wyglądałaby w mocno wyprostowanych, równo ściętych włosach do obojczyków, które nadałaby nowoczesności i optycznie wysmukliły twarz - dodaje.

Zgadzacie się z tą opinią?