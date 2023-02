Agnieszka Chylińska od zawsze stawiała jasną granicę między karierą a życiem prywatnym. Postanowiła jednak podzielić się z fanami tragedią, do której doszło w otoczeniu jej najbliższych. Na Instagramie opublikowała wyjątkowy post. Gwiazda opowiedziała o trudnej sytuacji menadżerki Joanny.

Wielka tragedia bliskiej osoby Agnieszki Chylińskiej

Agnieszka Chylińska wystąpiła na gali Bestsellerów Empiku 2022. Był to dla niej niezwykle ważny wieczór, ponieważ jej album "Never Ending Sorry" uzyskał status platynowej płyty. Gwiazda opublikowała post na Instagramie, w którym opisała jakie trudności napotkała w trakcie tworzenia krążka. Jedną z nich były prywatne problemy jej przyjaciółki i menadżerki Joanny.

Sukces NES to powrót po latach trudnych i znojnych. To owoc bezsennych lat i samotności w towarzyszeniu czujnym i nadziejnym moim najbliższym. To próby podnoszenia się po kolejnej niekończącej się batalii z człowiekiem, który okradł mnie i moją ukochaną agentkę Joasię - napisała na Instagramie.

Jak pisze Chylińska, praca nad "Never Ending Sorry" nie była prosta. Gwiazda mogła jednak zawsze liczyć na wsparcie menadżerki. Jak się okazało, w trakcie powstawania płyty Joanna przeżyła ogromną tragedię.

To trud nieudolnego towarzyszenia jej, gdy zostaje 2 lata temu nagle sama z dziećmi, po nagłej śmierci męża… a ja staram się nucić pod nosem w jakimś nerwowym letargu, bo nie wiem, czy ona będzie przy mnie po tym, co się stało... - napisała Chylińska.

Śmierć męża Joanny bardzo poruszyła Chylińską. Gwiazda wielokrotnie dziękowała przyjaciółce. Dodała także, że to Joanna natchnęła ją do nagrania płyty, tak jak to robiła od 20 lat.

Chylińska podziękowała menadżerce i fanom

W poście Agnieszka Chylińska wyraziła wdzięczność w stronę Joanny, która zawsze stała u jej boku. Nie zabrakło także ciepłych słów do fanów gwiazdy.

Ta platyna to w końcu ogromny sygnał od was, od publiczności, że mnie w tym moim migocie i trudzie rozumiecie. Że wiecie już, że mój uśmiech to uśmiech pomimo, że moja radość i energia jest wbrew - dodała.

Agnieszka Chylińska zaznaczyła, że nie jest to jej pierwsza platynowa płyta. Większość nagród oddała na różne akcje charytatywne. Tym razem, nagrodę za sprzedaż albumu "Never Ending Sorry" planuje zabrać do swojej mamy, która będzie mogła chwalić się sukcesem córki. Piosenkarka napisała także specjalne podziękowania dla swojej rodziny i osób, które razem z nią pracowały nad płytą.

