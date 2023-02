Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski od początku tworzyli duet prowadzących "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W związku ze zmianami, jakie w ostatnim czasie zaszły za sprawą objęcia stanowiska dyrektora Polsatu przez Edwarda Miszczaka, aktor nie pracuje już na planie show. Jego miejsce zajął Maciej Rock. Kolega po fachu odchodząc poprosił go, aby zajął się Dowborem. Widać, że już nawiązali dobry kontakt.

Maciej Dowbor pije do lustra

Maciej Dowbor opublikował krótki komediowy film z udziałem nowego kolegi z planu oraz żony. Zmartwiona Joanna Koroniewska zadzwoniła do Macieja Rocka, aby dopytać, co się dzieje z jej mężem.

Hej Romku, wiesz może gdzie jest Maciek? Od rana nie mogę się do niego dodzwonić - mówiła zmartwiona Joanna Koroniewska.

Nowy prowadzący "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" natychmiast odebrał i ruszył do garderoby. To, co tam zastał było ogromnym zaskoczeniem.

No hej. Siedzi w swojej garderobie. Dowbor... - uciął zaskoczony Maciej Rock.

Nagle oczom ukazał się Maciej Dowbor, który pił do lustra z naklejonym zdjęciem Piotra Gąsowskiego. Tak sobie radzi z rozstaniem.

Idź stąd - rzucił wymownie Maciej Dowbor.

Joanna Koroniewska w komentarzu przyznała, że zaczyna się zastanawiać nad tym, czy jej ukochany faktycznie pracuje.

Powinnam zadać pytanie, czy ty chodzisz do pracy, czy się jednak bawisz, ale to pytanie retoryczne - zażartowała Joanna Koroniewska.

Wszystko wskazuje na to, że Maciej Rock już nawiązał dobrą relację z Maciejem Dowborem. Obronił go w komentarzu.

Zapewniam cię, że to była ciężka całodzienna praca, a za tydzień mamy nawet dwa takie dni. Za to za miesiąc mamy zdjęcia wyjazdowe i... - odpowiedział Maciej Rock.

Trzeba przyznać, że wyszło dość zabawnie.

