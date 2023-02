Informacja o śmierci Mateusza Murańskiego obiegła media 8 lutego 2023 roku. 29-latek był znanym zawodnikiem freakfightowym, a jego drugą pasją było aktorstwo. Fani mieli okazję go oglądać między innymi w "Lombard. Życie pod zostaw" czy nominowanym w ostatnim czasie do Oscara "IO". Do tej pory w mediach nie pojawił się oficjalny komunikat dotycząca przyczyny zgonu. Może się to zmienić w najbliższych dniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wspierać osobę chorą na depresję?

Gwiazdy, które zginęły w tajemniczych okolicznościach. Kurt Cobain to tylko początek

Ciało Mateusza Murańskiego zostanie poddane sekcji zwłok

Zwłoki Mateusza Murańskiego miał znaleźć ojciec, który nie mógł się do niego dodzwonić. Wraz z mundurowymi miał wejść do mieszkania w towarzystwie służb, które stwierdziły zgon. Już wtedy wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Do tej pory mówiło się, że zawodnik gal freakfightowych mógł przedawkować silne leki przeciwbólowe. Nie zostało to jednak potwierdzone przez żadne wiarygodne źródło.

Sekcja zwłok przeprowadzona zostanie w piątek, 10 lutego, w godzinach przedpołudniowych. Na razie trudno powiedzieć, kiedy będą jej wstępne wynik - podaje rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W dniu śmierci Mateusza Murańskiego przyjaciele aktora ujawnili, że mężczyzna zmagał się z depresją spowodowaną hejtem. W rozmowie z Plotkiem Arkadiusz Tańcula mówił, że zawodnik gal freakfightowych zwierzał mu się z problemów. Podkreślił, że jest to kolejna ofiara nienawiści w sieci. Podobnego zdania jest Michał Cichy, Laluna Unique czy Marcin Najman.

Będziemy was na bieżąco informować o postępach w sprawie śmierci Mateusza Murańskiego.

Federacja Fame MMA uczciła pamięć Mateusza Murańskiego. Trudno nie uronić łzy