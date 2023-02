Magdalena Narożna szykuje się do premiery nowego singla. Teledysk do "Czułych słów" może was zaszokować - wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" postawiła bowiem na oryginalne uczesanie. Fani są podzieleni.

11 kapif.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl