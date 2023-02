Katarzyna Cichopek ostatnio wyjawiła obserwatorom na Instagramie, że szykuje nowy projekt, którego nie może się już doczekać. Fani aktorki byli jednak bardziej zainteresowani zdjęciem, które wstawiła. Zwrócili uwagę zwłaszcza na bardzo szczupłą talię. Od razu pojawiły się zarzuty, że celebrytka przesadziła z Photoshopem. Katarzyna Cichopek odniosła się do tej kwestii w rozmowie z Plotkiem.

Cichopek zaszalała z Photoshopem. Co z tą talią?! Internauci: Śmiech na sali