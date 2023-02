Danuta Szaflarska urodziła się w 1915 roku w Kosarzyskach. Jej dzieciństwo było naznaczone bolesną stratą. Gdy miała zaledwie dziewięć lat, zmarł jej ojciec. Wraz z mamą i rodzeństwem przeprowadziła się do Nowego Sącza.

Mama kupowała kilo cukierków na miesiąc i dostawaliśmy po jednym dziennie. Jedliśmy też pomarańcze, ale zawsze jedną na kilka osób. Marzyłam o tym, żeby zjeść całą pomarańczę, tak żeby aż sok mi ściekał po brodzie. I zdarzyło się to dopiero, kiedy byłam na studiach w Krakowie - wspominała aktorka dzieciństwo w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Aktorka z przypadku

Aktorką została przez przypadek. Danuta Szaflarska zachorowała na tyfus i musiała przerwać studia ekonomiczne w Krakowie. Chorowała długo i ciężko. Gdy doszła do siebie, złożyła dokumenty do szkoły teatralnej w Warszawie. Skończyła ją w 1939 roku. Tuż przed wojną, jeszcze podczas nauki w akademii, poznała pierwszego męża – Jana Ekiera. Był on pianistą, który na początku kariery akompaniował studentom podczas zajęć.

Szaflarska niezbyt dobrze wspominała to małżeństwo. Zgodziła się głównie dlatego, że mężczyzna był nieustępliwy i szaleńczo zakochany.

Nie lubię wychodzić za mąż. Ale on jechał do mnie prawie tydzień. Zgodziłam się. Cóż, że potem płakałam przez dwa dni nad papierkiem zabierającym mi, jak sądziłam, wolność - opowiadała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Małżonkowie całą wojnę pracowali. Ekier dawał koncerty konspiracyjne, a Szaflarska grała w teatrze. W 1943 roku urodziła im się córka. Dla niej pracowali bez ustanku. Sami nie dojadali. Wszystko poświęcali dla dziecka. I właśnie stałe posiłki były powodem, dla których aktorka przyjęła rolę w "Zakazanych piosenkach". Dowiedziała się, że na planie filmowym można dostać coś do jedzenia.

Pierwsze małżeństwo nie okazało się dla artystki udane. Rozwiedli się jeszcze szybciej, niż pobrali.

Szukając szczęścia i miłości

Szaflarska nie narzekała na brak absztyfikantów. Ponoć wzdychał do niej nawet Józef Cyrankiewicz. Drugim mężem artystki został także aktor i do tego radiowiec – Janusz Kilański. Para doczekała się córki Agnieszki. Niestety dziecko nie uratowało i tego związku. Mężczyzna zdradził żonę z Kirą Gałczyńską.

W latach 40. artystka poznała jednak wielką miłość. Ponoć, bo nie zostało to przez nią potwierdzone. Zakochała się w Tadeuszu Orłowskim – lekarzu. Podobno para była nawet zaręczona. To jednak niepotwierdzone plotki. Pewną informacją jest jednak to, że Danuta Szaflarska opiekowała się nim aż do jego śmierci w 2008 roku.

Ja się nie nadaję do tych spraw, jestem zbyt niezależna. Dlatego też pewnie zrezygnowałam z walki o oba moje zawarte małżeństwa. Pomysł, że mam być do śmierci wierna, jest u mnie niemożliwy. Ktoś mi kiedyś wywróżył z kroju pisma: zmienność uczuciowa, zły materiał na żonę, zdolności artystyczne. Czarno na białym, mówiła zapytana, czy żałuje tego, jak potoczyło się jej życie uczuciowe.

Danuta Szaflarska zmarła 19 lutego 2017 roku w Warszawie. Artystka miała 102 lata.