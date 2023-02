Cleo ma nowy apartament. Na bogato. Złota toaleta, studio i domowe SPA

Joanna Przetakiewicz wyznała swego czasu, że kocha luksus z wzajemnością. Wszystko wskazuje na to, że Cleo kieruje się podobną zasadą. Zapracowana wokalistka wydaje hit za hitem i jest jurorką w programie "The Voice Kids". Teraz uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała swój luksusowy apartament. Okazuje się, że Cleo żyje niczym Alexis w "Dynastii". Wnętrze jest urządzone z dużym przepychem. Jest w nim nawet własne studio nagrań i domowe SPA.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo o recitalu Dody i jej występie ze Steczkowską. "Żałuję, że mnie nie było"

Tak mieszka Mama Ginekolog. Pastelowa kuchnia i łazienka w stylu art deco

U Cleo króluje przepych i glamour. W apartamencie ma SPA z sauną

W apartamencie Cleo dominuje złoto i elegancka czerń. Piosenkarka wyraźnie preferuje styl glamour. Do urządzenia wnętrza piosenkarka zaprosiła firmę Cosentino.

Apartament Cleo Fot. Pietro Leppe/ Cosentino mat.prasowe

Imponujący, kilkudziesięciometrowy salon łączy się z kuchnią. Cała przestrzeń jest podzielona na strefy. Jest więc osobne miejsce na przygotowywanie potraw, osobne do wypoczynku i do biesiadowania z rodziną lub znajomymi.

Apartament Cleo Fot. Pietro Leppe/ Cosentino mat.prasowe

W łazience także czarny także łączy się złotem i przepychem. Uwagę zwraca zwłaszcza złota toaleta. Nie zabrakło miejsca na domowe SPA z sauną. Nic tylko wypoczywać.

Apartament Cleo Fot. Pietro Leppe/ Cosentino mat.prasowe

Cleo jest bardzo zapracowana i non stop wypuszcza nowe piosenki do radiostacji. Nic więc dziwnego, że w swoim apartamencie ma też domowe studio. To znacznie ułatwia pracę i pozwala szybko zarejestrować każdy pomysł, który przyjdzie do głowy. Nadmiar obowiązków sprawił, że wokalistka nie zdążyła się jeszcze nawet rozpakować w nowym apartamencie.

Apartament Cleo Fot. Pietro Leppe/ Cosentino mat.prasowe

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Jak oceniacie nowy apartament Cleo? Podoba wam się taki przepych?

Cleo zdradziła, dlaczego zawsze nosi kucyk. Ma zabawny powód