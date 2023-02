Włodzimierz Matuszak to dla wielu znany ksiądz Antonii z serialu "Plebania". Aktor zyskał sympatię widzów i przez lata nie zabierał głosu w debacie publicznej, tylko zajmował się rozwijaniem kariery aktorskiej. Pierwszy raz to się zmieniło, gdy mocno skomentował nienoszenie maseczek w czasach COVID-19. Teraz postanowił odnieść się do działań Telewizji Publicznej. Aktor nie gryzł się w język i podkreślił, że nie chce mieć z tą stacją nic wspólnego.

Włodzimierz Matuszak jest wkurzony na TVP. Mówi wprost: Tuba partyjna

Włodzimierz Matuszak w rozmowie z Plejadą wspomniał o współpracy z TVP. Zdaniem aktora Telewizja Publiczna zmieniła swój kształt i już nie przypomina tej stacji, którą on znał, kiedy grał w "Plebanii". Jest zażenowany poziomem obecnego repertuaru TVP.

To już nie jest publiczna, misyjna telewizja, tylko tuba partyjna. W obecnym kształcie nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Dawno temu już przestałem ją oglądać. Ale czasem, gdy jestem w hotelu, to nie mam wyboru. Agresywna polityka oczerniania i pomawiania ludzi trwa w najlepsze. Czy to, co wylewa się z anteny, nie ma wpływu na zachowania ludzi? To szczucie i napuszczanie na siebie ludzi, zalew pseudodziennikarzy czy celebrytów, którzy z prawdziwym dziennikarstwem nie mają nic wspólnego, przechodzą ludzkie pojęcie - podkrślił.

Niestety jego poglądy okazują się niepopularne w mediach społecznościowych, gdzie co rusz trafia na potężną falę hejtu, gdy pisze posty na ten temat.

Dostaję bardzo obraźliwe wiadomości na Messengerze. Nie publikuję ich treści na Facebooku, choć wiem, że są tacy, którzy tak robią. Może kiedyś też zmienię zdanie. Na razie je zapisuję, a ich nadawców natychmiast blokuję, bo uważam, że z takimi ludźmi nie ma sensu wchodzić w polemikę. Głównie wyzwiska, ale też szlachetne rady, żebym spi****lał z Polski, skoro mi się tu nie podoba i tak bardzo pluję na władzę - podkreślił.

To nie jedyna gwiazda, która aktywnie neguje stację publiczną. Działania TVP otwarcie skrytykowała również Maryla Rodowicz, która w rozmowie z Plotkiem opowiedziała, dlaczego nie popiera polityki Telewizji Publicznej. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.