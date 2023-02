Jane Park była zwykłą nastolatką z Edynburga. Do czasu, kiedy w 2013 roku w wieku 17 lat wygrała na loterii milion funtów. Mogłoby się wydawać, że to spełnienie marzeń oraz odpowiedni start dla młodej kobiety. Niestety tak się nie stało. Dziś kobieta żałuje wzięcia udziału w loterii.

Historia młodej milionerki, której pieniądze szczęścia nie dały

Po szczęśliwym trafie w loterii nastolatka dołączyła do grona najmłodszych milionerów w Wielkiej Brytanii. Początkowo wygrana bardzo ją ucieszyła. Nic w tym dziwnego, jednak to jej babcia przewidziała, że pieniądze mogą sprowadzić na dziewczynę nieszczęście.

Pamiętam słowa mojej babci, która stwierdziła, że wygranie tylu pieniędzy jest jak podarowanie dziecku odbezpieczonej broni - mówiła Jane Park w jednym z wywiadów.

Początkowo nastolatka rozsądnie podeszła do fortuny. Zaczęła inwestować w nieruchomości. Kupiła trzy luksusowe posiadłości. Spełniała także inne zachcianki, jak drogie ubrania i dodatki, na które wcześniej nie mogła sobie pozwolić. To jednak nie sprawiło, że Jane Park stała się szczęśliwa, bo najbardziej na świecie pragnęła miłości, a tego nie da się kupić.

Dziewczyna wpadła na pomysł, że zapłaci mężczyźnie 60 tys. funtów rocznie, aby na co dzień dotrzymywał jej towarzystwa. Nie było jednak chętnych. Jane Park postanowiła więc zmienić wygląd. Poddała się kilku operacjom plastycznym w nadziei, że to wyleczy jej kompleksy, co poskutkuje pojawieniem się miłości w jej życiu. Przeszła zabiegi w klinice w Turcji, których o mało nie przypłaciła życiem. Po powrocie do Wielkiej Brytanii okazało się, że kobieta ma sepsę. Spędziła w szpitalu miesiąc.

Obecnie Jane Park zarabia poprzez stronę OnlyFans, na której udostępnia swoje intymne zdjęcia. W 2022 roku na platformie zarobiła kolejny milion funtów. Z tego, co widać po Instagramie, jest singielką. A czas spędza z przyjaciółmi na zabawie i podróżach.

