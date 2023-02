Mateusz Murański łączył pasję do sportu z karierą w aktorstwie. Czynnie uczestniczył w galach freakfightowych, ale i chętnie występował przed kamerą na planie produkcji "Lombard. Życie pod zastaw". Miał również okazję zagrać w "IO" Jerzego Skolimowskiego, którego nominowano do Oscara, z czego Murański bardzo się cieszył w ostatnim wpisie na Instagramie. Wówczas zmierzył się z falą hejtu. W jednej ze scen uderzył osła, a internauci zarzucali mu znęcanie się nad zwierzętami, co wynikało z nieznajomości fabuły filmu. W obronie syna stanęła Joanna Godlewska-Murańska, która podkreśliła, że ten od zawsze odznaczał się niezwykłą empatią i troską nie tylko w stosunku do zwierząt. Aktor był w świetnej formie fizycznej, pracował, był zakochany, a mimo to zmagał się z wewnętrznymi demonami. Jak do tej pory nie podano przyczyny śmierci. Murański starał się w pełni korzystać z życia, co pokazywał na Instagramie. Nie zabrakło tam i bardziej prywatnych kadrów.

Tak mieszkał Mateusz Murański. Urządzał mieszkanie z ukochaną

Mateusz Murański był związany z Karlą Wolską. Chętnie publikował na Instagramie zdjęcia z ukochaną, przy okazji nie szczędząc jej komplementów. Zakochani mieszkali razem. W salonie znalazły się ogromne okna, szara kanapa i szklany stolik kawowy. Nie mogło zabraknąć również biblioteczki na książki, a także posłania dla psa.

Tak mieszkał Mateusz Murański. Urządzał mieszkanie z ukochaną Fot. Instagram/ mateusz_muranski

Murański z dumą chwalił się w mediach osiągnięciami sportowymi. W domu miał przeznaczone specjalne miejsce na wszystkie trofea.

Tak mieszkał Mateusz Murański. Urządzał mieszkanie z ukochaną Fot. Instagram/ mateusz_muranski

Murański w mieszkaniu stawiał na minimalizm. W łazience zdecydował się na połączenie drewna z szarym gresem i czarną armaturą.

Tak mieszkał Mateusz Murański. Urządzał mieszkanie z ukochaną Fot. Instagram/ mateusz_muranski

Sportowiec na Instagramie pokazywał również, jak wygląda jego rodzinny dom z kilkoma tarasami i okazałym balkonem.

Jak mieszkał Mateusz Murański? Urządzał mieszkanie z ukochaną Fot. Instagram/ mateusz_muranski

W mediach społecznościowych poświęcał również wiele uwagi swojej mamie, którą regularnie komplementował. W salonie rodzinnego domu aktora na podłodze wyłożono czarno-białe płytki, znalazło się również miejsce na kominek i dużą kuchnię. Widać także mnóstwo antyków i dekoracji.

Tak mieszkał Mateusz Murański. Urządzał mieszkanie z ukochaną Fot. Instagram/ mateusz_muranski

