Ostatnio głośno zrobiło się o Mamie Ginekolog. Nicole Sochacki-Wójcicka to ginekolożka robiąca karierę również jako influencerka. Ostatnio lekarka chwaliła się na Instagramie, że znajomych i rodzinę przyjmuje w czasie wolnym, poza kolejką. Problem w tym, że dzieje się to w publicznym gabinecie. Szybko rozpętała się medialna afera, a sprawą zajmuje się już NFZ. Lekarka ma już na koncie kilka internetowych dram, jednak tym razem może mieć do stracenia nieco więcej niż obserwujących na Instagramie. To jednak nie wszystko. Wyszło na jaw, że lekarka już wcześniej naginała zasady pod siebie, żeby dostać się na tydzień do szpitala i móc tam opiekować się synem, który był wcześniakiem. To wszystko sprawiło, że kobieta usunęła się w cień. Teraz powróciła na Instagrama, ale nie takiej publikacji spodziewali się fani.

Mama Ginekolog przerwała milczenie na Instagramie

Nicole Sochacki-Wójcicka po tym, jak wybuchła afera z jej udziałem nie zabrała głosu. Ostatni post dodała cztery dni temu. Dopiero po kilku dniach postanowiła przerwać medialną ciszę. Wieczorem 8 lutego dodała link do własnej strony.

To jedyna interakcja z obserwatorami Mamy Ginekolog, która ma teraz nie najlepszy czas. Została zgłoszona do Izby Lekarskiej, a jej sprawą zajmuje się już NFZ. 6 lutego w godzinach popołudniowych na oficjalnym twitterowym profilu Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się komunikat nawiązujący do afery z udziałem Mamy Ginekolog. Organizacja żąda od pracodawcy Sochacki-Wójcicikiej wyjaśnień w sprawie niepokojących praktyk, o których influencerka mówi wprost.