Patrycja Kazadi w mediach funkcjonuje od wielu lat, a przez ten czas przyzwyczaiła nas do niezliczonych metamorfoz wyglądu. Aktorka i piosenkarka uwielbia eksperymentować z wizerunkiem i mimo że fryzury zmienia jak rękawiczki, w wersji z grzywką nie pokazywała się szczególnie często. Na początku lutego Kazadi zdecydowała się na dość radykalną zmianę i zachwyciła instagramowych obserwujących.

REKLAMA

Zobacz wideo Patrycja Kazadi o chorobie

Problematyczne imiona dzieci gwiazd. Etiennette i Alikia to dopiero początek

Patrycja Kazadi w grzywce. Po kręconych włosach nie ma śladu

Patrycja Kazadi bez dwóch zdań jest na bieżąco z trendami i nie boi się podejmować ryzyka, jeśli chodzi o strój czy fryzurę. Prowadząca "Perfect picture" w ostatnim czasie pokazywała się fanom najczęściej w dwóch odsłonach - w długich, gładko zaczesanych prostych włosach lub w krótkich, skręconych w bardzo niewielkie loczki. Po ostatniej wizycie Kazadi w salonie fryzjerskim po kręconych włosach nie ma jednak śladu - na jej głowie pojawiła się za to bardzo długa, lekko postrzępiona, prosta grzywka. Za metamorfozą aktorki i piosenkarki stoi Damien Koba, jeden z najpopularniejszych stylistów gwiazd, u którego goszczą także m.in. Doda, Roksana Węgiel, Kayah czy Marina. Fani Patrycji Kazadi są zachwyceni tym, co zrobił z jej włosami.

Obłędny look. Jest pazur, jest klasa, promieniejesz, dziewczyno.

Kolor i grzywka mega! Ślicznie.

Zjawiskowo - czytamy w komentarzach.

Kraśko spotykał się z Górniak. Wieczorkowski z Rosati. Zapomniane związki gwiazd

W takiej odsłonie Kazadi pozowała także na ściance reporterom na początku lutego. Prowadząca "Perfect picture" rzeczywiście zdecydowała się na mocny, rockowy look. Podkreśliła go nie tylko nową fryzurą, ale czarną sukienką z długim dekoltem, do której dobrała skórzany trencz i szerokie kozaki.

Patrycja Kazadi KAPiF

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.