"Heaven in Hell" w reżyserii Tomasza Mandesa to idealna propozycja na zbliżające się Walentynki. Film w Polsce pojawi się w kinach 10 lutego 2023 roku. Kilka dni wcześniej odbyła się uroczysta premiera, na której nie mogło zabraknąć odtwórców głównych ról. Magdalena Boczarska, która w produkcji gra Olgę, dojrzałą kobietę zakochaną w młodszym partnerze, na premierę wybrała kobiecą stylizację. Jak prezentowały się inne gwiazdy?

Premiera "Heaven in Hell". Warnke nie do poznania. Boczarska z dekoltem do pępka

Katarzyna Warnke promienieje po rozstaniu z Piotrem Stramowskim. Aktor już nie ukrywa, że jest w nowym związku. Warnke skupia się natomiast na pracy i wychowaniu córki. Znalazła czas, by pojawić się na premierze filmu. Na tę okazję postawiła elegancki komplet od Fendi w limonkowym kolorze. Do zestawu dobrała czarne kozaki i dużą torebkę Gucci. Na ściance pozowała w okularach przeciwsłonecznych. Trzeba przyznać, że zestaw bijący logotypem kojarzy się ze stylizacjami żon Hollywood, programu typu reality-show emitowanym na TVN.

Premiera 'Heaven in Hell'. Warnke nie do poznania. Boczarska z dekoltem do pępka KAPiF.pl / KAPIF.pl

Magdalena Boczarska na ściance chętnie fotografowała się z innymi aktorami. Do zdjęć pozowała nie tylko z odtwórcą głównej roli Simone Susinną, ale i z Sebastianem Fabijańskim, który także pojawił się na wydarzeniu.

Aktorka postawiła na opinającą ciało, czarną suknię sięgającą kostek. Kreacja miała odważny dekolt niemalże do pępka. Zestaw Boczarska uzupełniła o czarne szpilki.

Premiera 'Heaven in Hell'. Warnke nie do poznania. Boczarska z dekoltem do pępka KAPiF.pl / KAPIF.pl

Na wydarzeniu pojawiła się również Magdalena Lamparska, Agata Młynarska czy Katarzyna Sawczuk. Jak wam się podobają stylizacje gwiazd? Więcej zdjęć w galerii na górze strony.