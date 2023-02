Polscy celebryci Photoshopa się nie boją i gdy mają taką potrzebę to go używają. Za prawdziwe ikony w tym temacie uważa się Małgorzatę Rozenek i Marylę Rodowicz. Ta ostatnia przyznała ostatnio bez ogródek, że wykrzywiona noga od krzesła jej nie obchodzi. Liczy się to, jak sama wygląda. Teraz przeróbką zdjęć postanowiła pobawić się Katarzyna Cichopek. Internauci szybko to wychwycili.

Fani zarzucają Cichopek użycie Photoshopa: Trochę za dużo retuszu z tą talią

Katarzyna Cichopek pochwaliła się w mediach społecznościowych nowym projektem. Do wpisu dołączyła zdjęcie.

Czy to był dla was dobry dzień? Dla mnie bardzo. Intensywnie pracuję nad rozwojem mojej marki. Niebawem światło dzienne ujrzy nowy projekt, spełnienie moich marzeń i mam nadzieję waszych również. Nie mogę się doczekać - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Internauci większego zainteresowania tajemniczym projektem Cichopek nie wykazali, za to szybko zwrócili uwagę na bardzo wyszczuploną talię aktorki na zdjęciu. Wszystko wskazuje na to, że to nie pasek jest za to odpowiedzialny, tylko program do obróbki zdjęć.

Z tą talią, to trochę śmiech na sali.

Trochę za dużo retuszu z tą talią.

Coś z talią nie tak. Ręka też jakby nie od tego ciała.

To tylko niektóre komentarze internautów, które pojawiły się pod najnowszym postem Katarzyny Cichopek. Chyba woleliby oglądać prezenterkę "Pytania na śniadanie" w bardziej naturalnej odsłonie. Też macie wrażenie, że celebrytka majstrowała coś przy tym zdjęciu?

