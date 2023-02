Grażyna Torbicka zachwyca w czarnym garniturze. Pierwsze skrzypce grały spodnie

Grażyna Torbicka od lat uchodzi za ikonę stylu i elegancji. Prezenterka nie zna pojęcia wpadki modowej, a jej stylizacje są zawsze trafione. Nie inaczej było tym razem - córka Krystyna Loski brylowała na evencie zorganizowanym przez markę L'Oreal Paris.

Zobacz wideo Grażyna Torbicka w kreacji na festiwal w Cannes

Grażyna Torbicka pozuje na ściance w nieco ekstrawaganckiej stylizacji. Klasa!

Grażyna Torbicka postawiła tym razem na czarny garnitur. Marynarka miała raczej typowy, taliowany krój, główne skrzypce grały natomiast spodnie o bardzo szerokiej nogawce. Stylizację Torbicka ograła nierzucającymi się w oczy dodatkami.

Na drugim planie była fryzura i makijaż Torbickiej. Prezenterka od lat wierna jest blondowi i prostym włosom za ramiona. Nie szaleje też z makeupem - stawia na delikatny, rozświetlony look, który odbiera jej lat, a dodaje wdzięku.

Grażyna Torbicka AKPA

Grażyna Torbicka ciągle jest w szczytowej formie. Ma doskonałą sylwetkę, chociaż nigdy nie była na diecie...

Grażyna Torbicka od lat zachwyca wyglądem i doskonałą formą. 63-latka nigdy nie miała problemów z wagą, co jest zasługą dobrych genów, odpowiedniego odżywiania i wysiłku fizycznego. Prezenterka przyznała, że nigdy nie katowała się dietami, wybierała za to jedzenie intuicyjne. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to zakochała się w jodze. Zimą także chętnie szusuje na nartach.

Torbicka od lat związana jest z jednym mężczyzną, kardiologiem Adamem. Jego specjalistyczna wiedza zapewne również pomaga dziennikarce w zachowaniu odpowiedniej formy i pełni zdrowia.

Jak podoba wam się Grażyna Torbicka w czarnym garniturze?