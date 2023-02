Ile oni mają lat? Wyglądają zdecydowanie młodziej, niż mają w dowodzie

Utrzymanie figury i stałej wagi to już wyczyn. Po 40. spada metabolizm, bywa, że organizm zaczyna się buntować. Dieta i treningi nie przychodzą już tak łatwo. Jednak oni przeczą wszelkim zasadom. Dla tych gwiazd czas stanął w miejscu wiele, naprawdę wiele lat temu.

Jennifer Lopez – 53 lata

Jennifer Lopez jest po pięćdziesiątce, a wygląda na 25 lat? Może 35. Fani nie mogą się nadziwić, jak ona to robi. Piosenkarka zdradza jedynie, że ćwiczy i prowadzi zdrowy tryb życia.

Nie głodzę się. Ale nauczyłam się tego, jak ważne jest, aby prowadzić zdrowy styl życia. Na przykład zawsze mam ze sobą jakąś przekąskę - warzywa lub owoce. Wtedy nie podjadam słodyczy, opowiadała w jednym z wywiadów.

Jennifer Lopez Fot. Chris Pizzello / AP Photo

Jane Seymour - 71 lat

Jane Seymour, ukochana przez wszystkich "Doktor Quinn", dała się poznać szerszej publiczności w 1993 roku. Wtedy to telewizja rozpoczęła emisję kultowego serialu o lekarce na Dzikim Zachodzie. Gdy patrzymy na jej nowe zdjęcia, nie widzimy upływu lat!

Nie lubię się ograniczać w jedzeniu. Jeśli mam ochotę na makaron, to go zjem... ale tylko pół porcji, zdradziła kiedyś swój sposób na zachowanie obłędnej figury.

Jane Seymour Instagram @janeseymour

Krzysztof Ibisz – 57 lat

Krzysztof Ibisz przez ostatnie lata bywał żartobliwie nazywany najmłodszym pięćdziesięciolatkiem w Polsce. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Dziennikarz wygląda rewelacyjnie. Przypomnijmy, że przygodę z show-biznesem rozpoczął pod koniec lat 80. Co się zmieniło przez te lata? 10-15 lat temu zaczął bardzo o siebie dbać. Zdrowa dieta, treningi przyniosły efekty. Prezenter wydał nawet książkę "Jak dobrze wyglądać po 40-tce".

Krzysztof Ibisz fot. KAPiF.pl

Vera Wang – 73 lata

Vera Wang, projektantka mody pochodząca z Chin, która na stałe mieszka w Nowym Jorku, zaskakuje na każdym kroku. Po 70. nie zrezygnowała z siłowni, wciąż intensywnie ćwiczy. Trzeba przyznać, ma figurę modelki. Co oprócz diety i sporty pozwala jej zachować rewelacyjną formę? Dodatkowo sypia po osiem godzin dziennie i utrzymuje w sypialni niską temperaturę, nawet do zera stopni.

Vera Wang Instagram/verawang

Courteney Cox – 58 lat

Courteney Cox, gdy wcielała się w Monikę w latach 90. w serialu "Friends", miała już 30 lat. Czas się dla niej zatrzymał? Niewiele się zmieniła, to prawda. Jednak gwiazda nie ukrywa, że nie jest to zasługa Matki Natury. Otwarcie przyznaje się, że poddała się małym zabiegom medycyny estetycznej. Co więcej, żałuje tej decyzji.

Courtney Cox Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP

