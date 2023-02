Medialna afera z Mamą Ginekolog w roli głównej zdaje się nie mieć końca. Influencerka oburzyła wielu, gdy w social mediach oświadczyła, że przyjmuje rodzinę i znajomych na wizyty poza kolejnością do gabinetu na NFZ. Wszystko wskazuje na to, że wyznania instagramerki będą miały prawne konsekwencje. Okazuje się, że to nie koniec rewelacji. Dotarliśmy do nagrań, w których Mama Ginekolog chwaliła się internautom, że po urodzeniu wcześniaka została w szpitalu przez tydzień pod pretekstem zmyślonej choroby.

Żeby przeanalizować nieprawidłowości w postępowaniu Mamy Ginekolog nie trzeba prowadzić skomplikowanego śledztwa. Influencerka chętnie wyjawia szczegóły w relacjach na Instagramie. Tym razem rzecz dotyczyła kwestii przyjęcia jej do szpitala na tydzień przed wypisem syna, który był wcześniakiem. Mama Ginekolog przyznała, że szpitalowi się to nie opłacało, ale pomógł fakt, że jest lekarzem.

To było tak, że byłam siedem dni przed wypisem syna przyjęta na oddział bardzo potajemnie. Dlatego, że to było zupełnie nieopłacalne dla szpitala (...). To nawet nie chodziło o to, że ja pracuję w tym szpitalu. To był totalny przypadek, że ja jestem mamą wcześniaka skrajnego, który był dwa miesiące w szpitalu. I byłam przyjęta, żeby się nim opiekować i dostałam go na salę. To, że byłam lekarzem pomagało, bo wszyscy się na to zgodzili - wyznała Mama Ginekolog na Instagramie.

Mama Ginekolog Fot. Instagram.com/mamaginekolog

Żeby jednak móc dostać się do szpitala i opiekować się synem przez tydzień, celebrytka musiała mieć wpisaną w dokumentację fikcyjną chorobę. Pochwaliła się szczegółami.

Byłam przyjęta może nie tyle "na lewo", bo w papierach byłam przyjęta, ale byłam przyjęta na jakieś zapalenie piersi, czy coś w tym stylu. Nie... Chyba, że mam krwawienie z dróg rodnych. To nie o to chodzi. NFZ tego nie przewidywał, że można być tak przyjętym - wyjawiła Mama Ginekolog na Instagramie.

Myślicie, że NFZ zainteresuje się kolejnymi rewelacjami ze strony Mamy Ginekolog?

