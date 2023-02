Meghan Markle pozwana przez przyrodnią siostrę. Powód? Aż trudno uwierzyć

Meghan Markle i książę Harry mają niebawem zeznawać w sądzie, jako strony postępowania. Wszystko dlatego, że jak podaje BBC, Samantha Markle pozwała Meghan Markle.

REKLAMA

Siostra Meghan wieszczy koniec małżeństwa z Harrym. "Nic nie było uczciwe"

Zobacz wideo "Harry i Meghan" - dokument o życiu wśród członków rodziny królewskiej. "Znajdowali sposób, by mnie zniszczyć"

Meghan Markle miała rozpowszechniać złośliwe kłamstwa

Samantha Markle, która cierpi stwardnienie rozsiane i porusza się na wózku inwalidzkim, wniosła pozew. Napisała w nim, że wywiad Meghan Markle u Oprah, który obejrzało około 50 milionów ludzi w 17 krajach, naraził ją na "upokorzenie, wstyd i nienawiść na skalę światową". Samantha twierdzi też, że żona księcia Harry'ego "rozpowszechniała fałszywe i złośliwe kłamstwa". A co tak bardzo oburzyło Samanthę Markle? Poszło o to, że jej siostra powiedziała, że... jest jedynaczką.

Na tym nie koniec, bo kobieta twierdzi też, że Meghan miała korzystać z "potężnych zasobów public relations rodziny królewskiej" do rozpowszechniania "kłamstw na całym świecie" na temat Samanthy Markle i ich ojca Thomasa Markle. Samantha jest przekonana, że wypowiedź księżnej w wywiadzie u Oprah, to "zaplanowana kampania", która ma na celu zniszczenie reputacji i wiarygodności jej i ich ojca - czytamy na stronie BBC, które dotarło do pozwu. 58-latka domaga się od księżnej odszkodowania w wysokości 60 tys. funtów (a więc około 320 tys. złotych)

Tymczasem Meghan Markle wniosła pismo o wstrzymanie składania zeznań w sprawie. Sąd na Florydzie odrzucił jej prośbę 7 lutego. Podano, że pismo księżnej nie ma uzasadnienia.

Przypomnijmy, że siostry, delikatnie mówiąc, nie mają najlepszych relacji. Samantha już wcześniej bardzo krytycznie wypowiadała się publicznie na temat Meghan. Nazwała ją nawet "psychopatką".