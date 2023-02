Emerytury gwiazd często wzbudzają sensację i zainteresowanie w mediach. Przed waloryzacją Maryla Rodowicz dostawała 1600 zł emerytury. Z kolei gdyby Marek Piekarczyk zdecydowałby się na przejście na emeryturę, to otrzymywałby zawrotną kwotę 7,77 złotych. Znani aktorzy, choć otrzymują niskie świadczenia, to stale dorabiają, grając w różnorodnych produkcjach. Jak podaje "Super Express", w ciągu jednego dnia na planie nagrań mogą zarobić więcej niż wynosi ich miesięczna emerytura.

Teresa Lipowska jest jedną z bardziej rozpoznawalnych aktorek. Na koncie ma wiele ról w ponadczasowych produkcjach. Od ponad 20 lat wciela się w postać Barbary Mostowiak w kultowym serialu "M jak miłość". Jakiś czas temu aktorka wyznała, że gdyby nie rola w serialu, to byłoby jej ciężko. Kwota jej emerytury to 2200 zł. Z kolei jak donosi "Super Express", wynagrodzenie za jeden dzień na planie to około trzech tysięcy złotych.

Świadczenie emerytalne Laury Łącz, aktorki od wielu lat związanej z serialem obyczajowym "Klan", jest jeszcze niższe. Według "Super Expressu", to tysiąc złotych. W jej przypadku wynagrodzenie za jeden dzień na planie zdjęciowym wynosi około dwóch tysięcy, czyli dwa razy więcej od miesięcznego świadczenia, jakie otrzymuje.

Jak podaje "Super Express" Mieczysław Hryniewicz dzięki pracy w serialu "Na Wspólnej" miesięcznie jest w stanie dorobić nawet około ośmiu tysięcy złotych. W jednej z rozmów aktor wyznał, że gdyby nie serial, jego życie nie byłoby usłane różami.

Karol Strasburger cały czas nieźle dorabia do emerytury. Od lat występuje w "Pierwszej miłości". Niedawno dołączył również do obsady "M jak miłość". Oprócz tego prowadzi uwielbiany przez widzów teleturniej "Familiada". Według ustaleń "Super Expressu" gdyby nie działalność telewizyjna, aktor miałby do swojej dyspozycji jedyne dwa tysiące złotych miesięcznie.

