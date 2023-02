Madonna uświetniła swoim występem galę, która miała miejsce 5 lutego 2023 roku. Widzowie jednak zwrócili większą uwagę na jej wygląd, niż na przemówienie i koncert. Zaczęli wytykać jej nadmiar botoksu. Niektórzy nie poznali swojej idolki. Piosenkarka postanowiła zareagować.

REKLAMA

Zobacz wideo Madonna w nieco innej wersji

Grammy 2023. Twarz Madonny wzbudziła sensację. Fani jej nie poznali

Madonna reaguje na krytykę dot. jej wyglądu na Grammy 2023. Wyzywa od mizoginów

Tego wieczoru gwiazda wybrała czarny strój. Drapieżności całej stylizacji dodawała spódnica z rozcięciem na nodze. Gwiazda postawiła do tego na subtelny makijaż. Rozjaśniła nawet brwi. Mimo tego wiele osób uważało, że Madonna przedobrzyła. Zarzucano jej zbyt napuchniętą twarz. Celebrytka postanowiła powiedzieć, co uważa na ten temat. To możemy przeczytać na jej Instagramie:

Zamiast skupiać się na tym, co powiedziałam w swoim przemówieniu, wiele osób zdecydowało się mówić tylko o moich zdjęciach z bliska. Zostały wykonane aparatem z długim obiektywem przez fotografa prasowego, a to zniekształciło twarz!

Ponadto dodała:

Ageizm i mizoginia przenikają świat, w którym żyjemy. Świat, który nie szanuje kobiet powyżej 45. roku życia i czuje potrzebę ukarania ich, jeśli ona nadal będzie miała silną wolę, chęć do pracy i żądzę przygód. Nigdy nie przepraszałam za żadne kreatywne wybory, których dokonałam, ani za sposób, w jaki wyglądam lub się ubieram i nie zamierzam zaczynać. Od początku mojej kariery byłam poniżana przez media, ale rozumiem, że to wszystko jest testem i cieszę się, że mogę przecierać szlaki, aby wszystkie kobiety za mną miały łatwiej w nadchodzących latach.

Co sądzicie o jej stanowisku?

Grammy 2023. Beyonce wygłosiła wzruszające przemówienie. Walczyła ze łzami

Zobacz tez: Grammy 2023. Harry Styles zgarnął dwie statuetki. Bezbłędna reakcja jego byłej dziewczyny, Taylor Swift