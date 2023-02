7 lutego odbyła się Gala Bestsellerów Empiku. Podczas wydarzenia wyłoniono najlepszych artystów minionego roku. W kategorii Muzyka Live zwyciężył Mata, który ze sceny nawiązał do porannej rozprawy. Był w wyjątkowo dobrym humorze.

Bestsellery Empiku. Mata ze sceny nawiązał do rozprawy

Mata ma za sobą intensywny rok wypełniony koncertami, na których gromadził tłumy. Nic więc dziwnego, że to właśnie on otrzymał statuetkę w kategorii Muzyka Live. Wchodząc na scenę od razu zaczął rzucać żartami i odezwał się do jednego z operatorów kamery.

Dobry wieczór, dziękuję bardzo. O, a pana operatora to ja chyba znam. Pan mnie może kamerował rano w sądzie dla TVN24? Nie? A to sorry. Kamera podobna trochę - zażartował Mata.

Michał Matczak przyznał, że ma za sobą bardzo dobry dzień, a to wyróżnienie stanowi wisienkę na torcie. Podziękował fanom.

Ja ogólnie dziękuję. Co mogę powiedzieć? Jestem szczęśliwy. Wygrałem dzisiaj rozprawę, teraz wygrałem nagrodę, mój przyjaciel ma dzisiaj urodziny. Sto lat Tadeo. Dziękuję fanom. Ta trasa była wspaniała. Dziękuję organizatorom. Dziękuje wam, fanom za wszystkie rekwizyty, które rzucaliście na scenę. Pozdrawiam was i życzę wszystkim miłego wieczoru. Dziękuję bardzo - dodał.

Choć Mata bardzo cieszy się z wygranej rozprawy, to niestety wiele może się wkrótce zmienić. Prokuratura ma niezwłocznie złożyć zażalenie na wydanie postanowienia. Przypominamy, że muzyk stanął przed sądem w sprawie zarzutu nielegalnego posiadania środków odurzających. Został zatrzymany w styczniu ubiegłego roku na jednej z warszawskiej ulic.

