Księżna Kate i książę William doczekali się trojga dzieci. Dziewięcioletni George, siedmioletnia Charlotte i czteroletni Louis od małego są przygotowywani do życia w królewskiej rodzinie. Najprawdopodobniej to właśnie książę George, który jest w kolejce do tronu, w przyszłości zostanie królem. Nacisk na jego wychowanie jest więc szczególny. Królewskie źródło zdradziło, jakich zasad należy przestrzegać w książęcym domu.

Księżna Kate nie pozwala dzieciom na głośne kłótnie. Nie jest również fanką smartfonów...

Jak podaje "The Sun", księżna Kate jest szczególnie wrażliwa na hałasy. Surowo zabrania swoim pociechom głośnych kłótni i awantur. Jeżeli któreś z książąt nie przestrzega tego warunku, musi liczyć się z konsekwencjami.

Krzyk jest absolutnie niedopuszczalny. Każda próba krzyczenia na siebie jest ukracana wyproszeniem z pokoju.(...) Dzieci (...) są zabierane z miejsca kłótni, a Kate lub William przeprowadza z nimi z spokojną rozmowę.

Według doniesień tego samego tabloidu, Kate nie jest zwolenniczką zabawy na tabletach czy smartfonach. Księżna do minimum ogranicza czas ekranowy, podczas którego dzieci mogą korzystać z technologii. Zdecydowanie więcej czasu spędzają na kreatywnej zabawie.

Kate wierzy, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu odgrywa kluczową rolę w przyszłym zdrowiu i szczęściu dzieci, budując fundamenty, które trwają przez dzieciństwo i przez całe życie - i chętnie szuka sposobów, aby zachęcić do tego - dodaje portal Daily Mail.

