Bestsellery Empiku to jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu, które podsumowuje to, co dzieje się w polskiej kulturze. Nic więc dziwnego, że celebryci licznie i chętnie pojawiają się na gali. Na czerwonym dywanie wypatrzyliśmy m.in. Dodę, Honoratę Skarbek, Joannę Opozdę, Rafała Zawieruchę z żoną, Patrycję Markowską. Nie brakowało ciekawych stylizacji.

Zobacz wideo Doda podaje swoją listę prezentów na urodziny

Doda w mocnych wycięciach na Bestsellerach Empiku. Patrycja Markowska wierna swojemu stylowi

Doda postawiła na klasyczną czerń, jednak z pewnością nie wiało tutaj nudą. Piosenkarka ubrała mocno wyciętą sukienkę mini, która ozdobiona była biżuteryjnymi aplikacjami. Całość uzupełniły eleganckie rękawiczki i połyskujące sandałki na wysokim obcasie. Artystka prezentowała się fenomenalnie.

Doda Fot. KAPiF

Honorata Skarbek ostatnio zaprezentowała fanom nowy singiel "Ogień". Nie mogło jej więc zabraknąć na tak ważnym, kulturalnym wydarzeniu. Celebrytka postawiła na czerwień. Ten look doskonale podkreślił jej urodę. Honorata założyła nieoczywistą sukienkę, która przypominała ogromny kwiat. Całość uzupełniły niezwykle modne buty na wysokiej platformie i elegancka fryzura.

Honorata Skarbek Fot. KAPiF

Patrycja Markowska pozostała wierna swojemu stylowi i widać, że czuła się doskonale. Piosenkarka założyła welurowy płaszcz w odcieniach złota, który uzupełniła rozszerzanymi spodniami do ziemi. Stylizacja nabrała nonszalancji dzięki wzorzyste bluzce z wiązaniem. Nie zabrakło biżuterii i czesanej wiatrem fryzury. Patrycja prezentowała się bardzo stylowo.

Patrycja Markowska Fot. KAPiF

