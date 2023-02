"Moda na sukces" zadebiutowała w Polsce 5 września 1994 roku i do 2014 roku pojawiała się na TVP1. Co ciekawe serial, który kręcony jest od 1987 roku, nadal trwa i powstają kolejne odcinki. Do tej pory wyprodukowano ich ponad 8900. Tasiemiec opowiada o rodzinie Forresterów, która prowadzi ekskluzywny dom mody. Historia zaczyna się, gdy syn Forresterów Ridge zakochuje się w biednej Brooke Logan. W roli kopciuszka w tej historii wcieliła się Katherine Kelly Lang, która pierwsze kroki na planie stawiała, mając zaledwie 26 lat.

Przez lata w życiu Brooke sporo się działo. Kobieta zajmowała różne stanowiska w domu mody Forrester Creations i intensywnie szukała miłości. Brooke przez ostatnie 35 lat miała 11 ślubów z sześcioma różnymi mężczyznami. Brooke i Ridge po raz pierwszy na ślubnym kobiercu stanęli w odcinku z 1994 roku, ale para się rozwiodła. Jak podaje thelist.com, sakramentalne "tak" powiedzieli sobie jeszcze kilka razy: w 1998, 2003, 2004, 2012, 2018 i 2020. W międzyczasie Brooke związała się też z ojczymem Ridge'a, Erikiem. Katherine Kelly Lang skończyła niedawno 61 lat. Jak bardzo się zmieniła od czasów największej świetności serialu w Polsce?

"Moda na sukces". Katherine Kelly Lang od 35 lat wciela się w postać Brooke Logan

Katherine Kelly Lang poza "Modą na sukces" występowała także w innych serialach i filmach, jak m.in. "Stan the Man" czy "Diabolika". Bezapelacyjnie to kultowy tasiemiec przyniósł jej największą sławę. W 2002 roku otrzymała nominację do nagrody Daytime Emmy. Życie uczuciowe aktorki z pewnością nie jest tak bogate, jak losy Brooke, bo Lang wychodziła za mąż zaledwie trzy razy. Kobieta ma trójkę dzieci - dwóch synów i córkę. Aktorka aktywnie prowadzi konto na Instagramie i chętnie pokazuje urywki z codziennego życia. Fani "Mody na sukces" znajdą tam zdjęcia z planu serialu, gdzie Lang od 35 lat wprowadza zamęt w życie bohaterów. Jak zmieniła się przez lata? Serialowa Brooke nadal jest blondynką i zachwyca urodą. Na jej twarzy nie widać upływu czasu. Nigdy nie przyznała się do wykonywania żadnych zabiegów medycyny estetycznej, ale często pojawiają się takie pogłoski. Aktora jest wegetarianką i jest aktywna sportowo. Dzięki zdrowemu stylowi życia może poszczycić się szczupłą sylwetką. Podkreśla, że formę zawdzięcza jeździe na rowerze, która od kilku lat jest jej pasją. Katherine Kelly Lang ma też własną stadninę koni i regularnie startuje w wyścigach.

Fani serialu "Moda na sukces" są zachwyceni urodą aktorki. Na jej Instagramie nieustannie pojawia się mnóstwo komplementów.

Jak zwykle zjawiskowa. Jesteś moją inspiracją.

Wow, piękniejsza z wiekiem. Jak ty to robisz? - czytamy w komentarzach.

