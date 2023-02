Księżna Mette-Marit od 2001 roku jest związana z księciem Haakonem, następcą norweskiego tronu, z którym doczekała się dwójki dzieci. Ich relacja z początku budziła ogromne kontrowersje. Poddani wytykali, że ma niechlubną przeszłość, dodatkowo ma nieślubne dziecko z mężczyzną oskarżonym za posiadanie narkotyków. Po latach jednak została zaakceptowana na dworze i mogłoby się wydawać, że jej życie już będzie usłane różami. Wtedy usłyszała druzgocącą diagnozę.

Księżna Mette-Marit jest nieuleczalnie chora

Żona księcia Haakona od dawna zmagała się z licznymi problemami zdrowotnymi. Po wielu konsultacjach z lekarzami w 2018 norweska rodzina królewska poinformowała, że księżna Mette-Marit cierpi na samoistne włóknienie płuc. Choroba jest nieuleczalna, a specjaliści dawali jej od dwóch do pięciu lat życia. Księżna zapewniała jednak, że nie zrezygnuje z obowiązków i do dziś się tego trzyma. Do sieci trafiły zdjęcia z jednego z ostatnich wystąpień publicznych.

Księżna Mette-Marit pojawiła się na pogrzebie greckiego króla

Wszystko wskazuje na to, że mimo choroby księżna Mette-Marit czuje się całkiem nieźle. Pałac nie wydaje niepokojących komunikatów dotyczących jej stanu zdrowia, a dodatkowo uczestniczyła ostatnio w oficjalnym wydarzeniu. W towarzystwie pozostałych członków norweskiej rodziny królewskiej stawiła się na pogrzebie króla Grecji Konstantyna II. Tego dnia miała na sobie czarny garniturowy komplet, który zestawiła z perłową biżuterią. Na zdjęciach prezentowała się bardzo dobrze i nie widać po niej złego samopoczucia.

