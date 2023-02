Aleksandra Żebrowska podchodzi z ogromnym dystansem do pokazywania, jak wygląda macierzyństwo i nie boi się przełamywać tematu tabu. Na Instagramie znajdziemy posty dotyczących porodów czy karmienia piersią w miejscach publicznych. Zdarza jej się również organizować sekcję "Q&A", podczas której fani zadają trudne pytania dotyczące połogu i codziennego życia. Jakiś czas temu pokazała również włosy syna, które mogą być koszmarem niejednego fryzjera.

Aleksandra Żebrowska toczy nierówną walkę z włosami syna

Po raz pierwszy nietypowe zdjęcie włosów jednej z pociech Aleksandry Żebrowskiej mogliśmy zobaczyć w grudniu 2022 roku. Celebrytka zapewniała, że regularnie go czesze, a mimo to na głowie panuje kompletny nieład. Teraz postanowiła pokazać fanom, jak bardzo nierówną walkę toczy. W poniedziałkowy wieczór na InstaStories ukazało się zdjęcie tuż po kąpieli, na którym widzieliśmy idealną fryzurę. To, co zadziało się nad ranem woła o pomstę do nieba.

#proudmom (dop. red. pol. dumna mama) - pisała Aleksandra Żebrowska.

Następnego dnia żona Michała Żebrowskiego zaprezentowała włosy syna tuż po przebudzeniu. Były kompletnie rozczochrane, a miejscami nawet posklejane ze sobą.

Widać, że Aleksandra Żebrowska nie lubi koloryzowania macierzyństwa w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu pokazała realia "urlopu macierzyńskiego". Udostępniła również zdjęcie z toalety, które rozwścieczyło fanów.

Aleksandra Żebrowska pozuje bez koszulki