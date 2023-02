Catherine Zeta-Jones mimo upływających lat wciąż zachwyca urodą na czerwonym dywanie. Jej urok podkreśliła nie tylko kobieca stylizacja, ale i osoby stojące obok niej - mąż Michael Douglas oraz 22-letni Dylan Michael Douglas. Jak znana rodzina prezentowała się na premierowym pokazie filmu?

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas zachwycili na czerwonym dywanie wraz z synem. Co za stylizacja!

6 lutego 2023 roku w Los Angeles miał miejsce pokaz filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania". Na wydarzeniu pojawiły się najgorętsze amerykańskie nazwiska, wśród których nie mogło zabraknąć rodziny Douglasów. Michael gra we wspomnianej produkcji Marvela przewodnika głównego bohatera. Jest nim Paul Rudd. 78-letni aktor przybył na ściankę w towarzystwie żony i syna. Catherine Zeta-Jones postawiła tego wieczoru na charakterystyczną sukienkę od Caroliny Herrery. Kreacja jest pozbawiona ramiączek. Wzrok przykuwają wyraziste, lamparcie cętki. Całą stylizację aktorka uzupełniła subtelną biżuterią i czarnymi obcasami. We fryzurze postawiła na prostotę - wyprostowane włosy zarzuciła po prostu do tyłu.

Screen z wywiadu na kanale YT Access Hollywood YT: Access Hollywood

Michael Douglas postawił z kolei na granatowy garnitur z koszulą o jaśniejszym odcieniu. Syn Dylan wybrał podobny zestaw, ale z koszulą w czarno-białe plamy. Cała rodzina prezentowała się zjawisko. Film "Ant-Man i Osa: Kwantomania" będzie można obejrzeć w polskich kinach 17 lutego 2023 roku. Jaka lista sław gra w tym filmie? Na ekranie zobaczymy między innymi aktorów takich jak: Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer oraz Kathryn Newton.

