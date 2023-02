Reese Witherspoon i Ashton Kutcher aktualnie promują nowy film Netfliksa "Your Place or Mine", w którym grają najlepszych przyjaciół, którzy postanawiają zamienić się domami na tydzień. Internautów zastanawiają zdjęcia z czerwonego dywanu, na których para wygląda, jakby czuła się w swoim towarzystwie bardzo niezręcznie. Jak się okazuje, odpowiedzią na napięcie wśród pary może być fakt, że nakręcili oni jedynie trzy wspólne sceny. Przez większą część filmu główne postacie komunikowały się wirtualnie. Aktorzy, przygotowując się do produkcji, prowadzili codzienne rozmowy wideo. Więc nic dziwnego, że wyglądają jak dwoje ludzi, którzy ledwo się znają. Niezręczność zauważyła także żona aktora Mila Kunis, która wysłała maila do gwiazdy "Legalnej blondynki".

REKLAMA

Zobacz wideo Netflix szokuje kontynuacją "Różowych lat 70.". "Różowe lata 90." im dorównają? [MUSIMY O TYM POGADAĆ]

Mila Kunis żartuje z niezręcznego wystąpienia męża i Reese Witherspoon

Mila Kunis i Ashton Kutcher uchodzą za bardzo udane małżeństwo, które wspiera się na każdym kroku. Tym razem zamiast pochwalić męża i jego filmową partnerkę, aktorka zdecydowała się powiedzieć im, jak niezręcznie wyglądali na czerwonym dywanie. Wspomniała o tym Reese Witherspoon w programie "Today", gdzie była gościem. Ujawniła, że Mila Kunis wysłała maila do niej, w którym żartowała z niezręczności, która aż biła od niej i Ashtona Kutchera.

Ashton Kutcher, Reese Witherspoon Fot. AP

Wróżbita Maciej sprawdził moją przyszłość. Co usłyszałam za ponad 13 zł za minutę?

Oczywiście wszystko to zostało powiedziane w dobrej wierze. Reese Witherspoon przyznała, że dobrze było poznać Milę Kunis poza ekranem.