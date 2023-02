Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski konsumują związek na oczach Polski od kilku miesięcy. Niebawem minie rok od rozstania prezenterki z Marcinem Hakielem, tymczasem na Instagramie pary prowadzących "Pytanie na śniadanie" aż się gotuje. Dosłownie.

Kurzopki szaleją na śniegu. Patrzymy na dłoń aktorki. Zdobi ją okazały pierścionek

Zobacz wideo Tomaszewska współczuje Cichopek i Kurzajewskiemu. "Związek lubi ciszę"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski gotują, fani się ekscytują

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tym razem zaprosili instagramowych obserwatorów do kuchni, gdzie przygotowali romantyczną wege-kolację w stylu włoskim. Było dużo pomidorków koktajlowych, świeże liście bazylii, sporo oliwy, grzaneczki i kozi ser. Wyjątkowo, jak na Instagram Kasi, nie zamieścili żadnej reklamy - swego czasu zdjęcia z jedzeniem publikowane w mediach społecznościowych aktorki służyły głównie jako nośnik reklamowy - a to majonezu, a to oleju, a to kukurydzki i groszku. Nie tym razem.

W kuchni Kurzajewski i Cichopek poruszają się jak w tańcu - jedno uzupełnia drugie. Jedno sypie pomidorki, drugie drze bezbronne listki bazylii. Jedno polewa oliwą, drugie rozdziera kozi serek. Jedno podaje grzaneczkę, drugie smaruje ją serem z upieczonymi pomidorami. Nagranie opatrzyli hasztagami "foodporn", na co fani odpowiedzieli życzeniami naprawdę gorącej nocy i udanej randki.

Cudownie się na was patrzy, dużo miłości dla was!

Cudownie patrzeć na wasze szczęście, radość i uśmiech. Było, minęło. Nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. Jesteście świetnym duetem i widać, że się uzupełniacie na maksa. Dużo miłości na lata - delektujcie się sobą!

Wygląda znakomicie, a jeszcze lepiej smakuje w towarzystwie ukochanej osoby. Gorącej nocy!

Kasia już następnego poranka pokazywała, jak ćwiczy.