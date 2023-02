Zachowanie Bena Afflecka podczas tegorocznego rozdania Grammy wzbudziło zainteresowanie wielu internautów. Podczas gdy Jennifer Lopez wyglądała, jakby świetnie się bawiła, jej mąż sprawiał wrażenie dość apatycznego. Internauci na Twitterze twierdzą, że wyglądał na "znudzonego", za każdym razem, gdy kamera pokazywała go na widowni. Na jednym z nagrań, które obiegło internet, mogliśmy zobaczyć, jak artystka mówi coś do ukochanego. Osoba zajmująca się czytaniem z ruchu warg odgadła, z jaką prośbą się do niego zwróciła.

Ekspert analizuje słowa Jennifer Lopez

Aktor wyglądał, jakby za karę siedział w pierwszym rzędzie podczas rozdania Grammy. Ben Affleck nie towarzyszył Jennifer Lopez na czerwonym dywanie. Zamiast tego zakradł się tylnymi drzwiami do teatru i po cichu dołączył do żony oczekującej na niego w środku. Przy wspólnym stoliku kamery uchwyciły rozmowę pary. Ekspert czytający z ruchu warg ujawnił, co naprawdę powiedziała Jennifer Lopez do Bena Afflecka podczas tej niezręcznej wymiany zdań. Najwyraźniej próbowała ustawić męża do pionu.

Przestań. Wyglądaj bardziej przyjaźnie. Wyglądaj na zmotywowanego.

Ben Affleck miał odpowiedzieć:

Mógłbym.

Na innym ujęciu z wieczora Jennifer Lopez wydaje się znudzona ukochanym, odwraca się od niego, aby spojrzeć na telefon komórkowy. Jednak kiedy zorientowała się, że kamery są skierowane na nią, usiadła wyprostowana i śmiała się z żartów gospodarza Trevora Noah.

Na Instagramie artystka opublikowała nagranie z wydarzenia, które opatrzyła wymownym opisem.

Zawsze najlepiej się bawię z moją miłością, moim mężem.

Co sądzicie o zachowaniu Bena Afflecka?