Krzysztof Skiba zrobił karierę w latach 90. jako lider zespołu Big Cyc. Obecnie muzyk dorabia m.in. jako konferansjer na różnych prywatnych imprezach. Jest to dość popularne w polskim show-biznesie. Wielu aktorów czy dziennikarzy również można wynająć na eventy. Kilka dni temu Krzysztof Skiba postanowił uchylić rąbka tajemnicy i opisał, jak znane osoby zachowują się po skończonej pracy - kto od razu wraca do domu, a kto zostaje i bawi się z gośćmi. Na długiej liście znalazło się wiele nazwisk. Kilku postanowiło odpowiedzieć muzykowi w tym Andrzej Grabowski, Marcin Prokop, a teraz także Maciej Stuhr.

Zobacz wideo Maciej Stuhr opowiada o drugim sezonie "Szadzi"

Maciej Stuhr odpowiada Krzysztofowi Skibie

W poście opublikowanym 5 lutego na Instagramie lider Big Cyc wyznał, że wielu jego kolegów z branży ma różne podejście w kwestii zostawania na eventach po skończonej pracy. Zdradził nazwiska osób, które nie odmawiają pozostania na parkiecie, napicia się kieliszka wódki i pogadania ze zleceniodawcami. Byli to głównie komicy i kabareciarze. Podał także listę, na której znaleźli się przeciwnicy spoufalania z klientem, którzy po zakończeniu pracy wracają do domu.

Maciej Stuhr odniósł się do postu, który zadziwił wielu. Przyznał, że nie rozumie, po co on powstał. Nie jest jedyny. Wiele komentarzy pod wyznaniem muzyka miało podobny wydźwięk.

Nie za bardzo wiem, co on chciał powiedzieć. Pomijam fakt, że właściwie Skiby nie znam (nie wiem, czy widzieliśmy się choćby raz w życiu), i że choć nie chleję z gośćmi wódy, to jednak czasem z nimi zostaję, choćby w charakterze zakopiańskiego misia, ale jaka jest wymowa tego wpisu, to dość trudno mi pojąć. No, ale w sumie chyba zostaliśmy wymienieni w tej lepszej grupie - podsumował Maciej Stuhr.

