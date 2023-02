Aneta Zając dodała wymowny post. Odniosła się do sytuacji z Mikołajem K.?

Aneta Zając sławę zyskała, grając Marysię w popularnym serialu Polsatu "Pierwsza miłość". To na planie produkcji zakochała się w Mikołaju K., którego znała już wcześniej ze studiów aktorskich. Para doczekała się w 2011 roku synów: Roberta i Michała. Gwiazda dba o prywatność bliźniaków, unikając publikowania zdjęć ukazujących ich twarze. Nie oznacza to, że na Instagramie nie ma zdjęć pociech. Związek serialowej pary nie przetrwał próby czasu. Aneta Zając i Mikołaj K. rozstali się w 2012 roku po siedmiu latach. Od niedawna ich nazwiska znowu znalazły się na pierwszych stronach gazet z powodu sprawy w sądzie o niepłacenie alimentów. Aktorka nie zabrała jeszcze publicznie głosu w tej sprawie, jednak fani sądzą, że jeden z jej postów na Instagramie jest skierowany do byłego partnera.

Aneta Zając wbija szpilę Mikołajowi K.?

Aktorka po burzliwym rozstaniu z ojcem swoich dzieci ułożyła sobie życie na nowo. Stara się chronić prywatność partnera, jednak po zdjęciach na Instagramie widać, że świetnie dogaduje się z jej synami. Ostatnio Zając dodała zdjęcie z łyżwami na InstaStories. Dwie pary męski i jedna damska.

Family time - podpisała czarno-białą fotografię.

InstaStories Aneta Zając Fot. @aneta_zajac_official

Aktorka najwidoczniej postanowiła zabrać synów na łyżwy, a tym samym pokazała obserwatorom i mediom, że chłopcy są dla niej najważniejsi, zawsze znajdzie dla nich czas, a także nie żałuje na nich pieniędzy.

Na doniesienia w sprawie niepłacenia alimentów przez Mikołaja K. zareagowało wiele gwiazd w tym Ewelina Taraszkiewicz, która w rozmowie z nami przyznała, że stoi po stronie Anety Zając.

Mikołaj K. na razie nie skomentował publicznie postawionych mu zarzutów.