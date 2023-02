Robert Leszczyński ze związku z Alicją Borkowską doczekał się dwóch córek – Vesny i Pauliny. Ze związku z Mają Korpałą miał córkę Keirę. Jego śmierć była zaskoczeniem dla wszystkich. Urodził się 10 lutego 1967 roku, zmarł 1 kwietnia 2015 roku na skutek powikłań wywołanych nieleczoną cukrzycą. Nie leczył się, nie przyjmował lekarstw, bo nie wiedział, że jest chory. Dla jego córek był to olbrzymi cios.

REKLAMA

Waldemar Goszcz zginął tragicznie, a choroba Kownackiej była tematem tabu

Zobacz wideo Joanna Kulig, Sykut i poseł PO. Oni wszyscy zaczynali w "Idolu". Występu Sary Boruc długo nie zapomnicie

Nigdy nie ukrywała tego najstarsza z sióstr – Vesna. Za jej oryginalne imię odpowiada nieżyjący Robert Leszczyński. W wywiadzie dla "Gali" wytłumaczył, że do nadania jej tego imienia zainspirował go film "Samotni" i fascynacja Bałkanami.

Tam Vesna oznacza wiosna, powiedział.

Pierwsze kroki na scenie

W 2018 roku o Veśnie było głośno po raz pierwszy. We wpisie w mediach społecznościowych dziewczyna otwarcie przeklęła Boga. O jej żalu po śmierci ukochanego taty mówili wszyscy. Czas leczy rany. Vesna znalazła ukojenie w muzyce. Odziedziczyła talent wokalny po mamie i słuch po tacie. Skończyła szkołę muzyczną, jest dyplomowaną wiolonczelistką. Wielką szansę otrzymała od Janusza Józefowicza, który dał jej angaż w kultowym musicalu "Metro". Przedstawienie w 2021 roku obchodziło 30-lecie i wówczas młoda artystka stanęła na jednej scenie wraz z mamą. Alicja Borkowska była bowiem w pierwszej obsadzie muzycznego show.

Houellebecq dał się nagrać z prostytutkami. Teraz blokuje premierę filmu

Vesna jednak ciężko pracowała podczas prób. Już casting, jak sama wspomina, był dla niej życiową lekcją.

Zaśpiewałam standard jazzowy i to mnie trochę ściągnęło na ziemię, bo pierwszy raz ktoś skrytykował mój śpiew. Przestałam bazować na tym, że dostałam dar od losu, tylko po prostu zaczęłam bardzo ciężko pracować, tłumaczyła w rozmowie z Dzień Dobry TVN.

Co dziś robi Vesna?

Vesna w grudniu skończyła 20 lat. Jest wszechstronnie uzdolniona - nie tylko muzycznie, lecz także aktorsko. Młoda artystka występuje w Teatrze Studio Buffo. Dopiero stawia pierwsze kroki w show-biznesie. Gra na wiolonczeli, na skrzypcach, śpiewa. Interesuje ją głównie jazz.

Najbliżej memu sercu jest wokal, bo śpiewam niemal od samego początku, a skrzypcami zainteresowałam się od niedawna. Śpiewanie i teatr zajmują obecnie najwięcej miejsca w moim sercu - mówiła kiedyś w telewizji śniadaniowej.

Jednym z sukcesów Vesny Leszczyńskiej jest także nagranie piosenki przewodniej do serialu "Mental", który znalazł się na platformie Polsat Box GO. 20-latka jest także aktywna w mediach społecznościowych. Jest podobna do rodziców? Oceńcie sami.

Więcej zdjęć Vesny Leszczyńskiej znajdziecie w galerii na górze strony.