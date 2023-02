Roksana Węgiel nie jest już blondynką. Przefarbowała włosy na całej długości

Choć Roksana Węgiel do dziś wielu osobom kojarzy się z małą dziewczynką, która wygrała "The Voice Kids", wokalistka skończyła w tym roku 18 lat, jest szczęśliwie zakochana i pewnym krokiem wkracza w dorosłe życie. To, co jednak nie zmieniło się u zwyciężczyni Eurowizji Junior, to upodobanie do eksperymentowania z wizerunkiem. Roxie, która do niedawna była platynową blondynką, wróciła do ciemnego odcienia włosów.

Roksana Węgiel wróciła do naturalnego koloru włosów. Dodała zdjęcie

W początkach swojej medialnej kariery Roksana Węgiel była brunetką z długimi prostymi włosami. Z czasem wokalistka zaczęła je nieco rozjaśniać, dodając blond refleksy. Fanów mocno zaskoczyła również, gdy zakręciła włosy w luźne fale i na Instagramie zaprezentowała się z grzywką. W sierpniu ubiegłego roku Roxie odmieniła się za to kompletnie, tleniąc włosy na całej długości.

Na początku lutego uczestniczka "The Voice Kids" zapragnęła jednak znów zostać brunetką. Roxie napisała na Instagramie, że wróciła do naturalnego koloru, jednak efekt jej metamorfozy to z pewnością zasługa farby. Wokalistka prezentuje się przepięknie, choć po miesiącach oglądania blond-Roksany, na nowym zdjęciu niemal trudno ją rozpoznać.

W dniu 18. urodzin Roksany Węgiel, które wokalistka obchodziła 11 stycznia, ukazał się nowy singiel promujący jej nadchodzącą płytę. Nad krążkiem zatytułowanym "13+5" Roxie pracowała m.in. z Kevinem Mglejem, a między parą muzyków narodziło się uczucie. Wybranek wokalistki jest od niej osiem lat starszy i wychowuje dziecko z aktorką Malwiną Dubowską. Węgiel często słyszy komentarze na temat dzielącej ich różnicy wieku, jednak, jak przyznała w rozmowie z Eską, nie najlepiej dogaduje się z rówieśnikami.