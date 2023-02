Nie od dziś wiadomo, że małżeństwo króla Karola III i księżnej Diany nie należało do najszczęśliwszych. Co jakiś czas na światło dzienne wychodzą też nowe fakty na temat ich związku. Po rozwodzie Lady Di spotykała się z wieloma mężczyznami. Jednym z głośniejszych był jej romans z Dodi Al-Fayedem. Księżna i producent filmowy zginęli w wypadku samochodowym, który miał miejsce w Paryżu w 1997 roku. Była partnerka egipskiego biznesmena twierdzi, że od początku przeczuwała, iż ten romans będzie miał tragiczny finał.

Spotykała się z Dodim Al-Fayedem w tym samym czasie, co księżna Diana. "To nie skończy się dobrze"

Annie Cardone była w związku z Dodim Al-Fayedem w czasie, kiedy poznał on księżną Dianę. Dziś modelka ma 57 lat i wciąż nie może zapomnieć o byłym partnerze. Przez krótki okres producent filmowy spotykał się jednocześnie z Lady Di i Cardone. Kobieta nie ma mu jednak tego za złe.

Obie miałyśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia, że mogłyśmy z nim być. Niewiele kobiet tego doświadczyło - mówiła w rozmowie z portalem thesun.co.uk.

Modelka opowiedziała o swojej relacji z biznesmenem w dokumencie wyprodukowanym na zlecenie Channel 5. Para poznała się w jednym z londyńskich klubów. Dodi i Annie od razu przypadli sobie do gustu. Cardone wspomina jednak, że producent filmowy okazał się bardzo… nieśmiały. Była partnerka Al-Fayeda przyznała też, że ich życie nie wyglądało tak, jak przedstawiono je w piątym sezonie "The Crown". Przedtem modelka była fanką serialu, z czasem uznała jednak, że pokazuje on zakłamany obraz rzeczywistości.

Annie opowiedziała też o tym, jak zaczęła podejrzewać, że w życiu ukochanego pojawiła się inna kobieta. Pierwsze niepokojące szczegóły zaobserwowała w Boże Narodzenie 1996 roku.

Planowaliśmy pojechać do Kolorado, aby spędzić czas z Brucem Willisem i Demi Moore. Oboje byliśmy tym podekscytowani. Niestety, podróż się nie odbyła - wspominała.

Modelka dodała także, że Al-Fayed zmienił się, stał się wycofany. Producent filmowy i księżna Diana spotkali się po raz pierwszy na meczu polo w 1989 roku, ale ich romantyczna relacja rozpoczęła się dopiero w 1997 roku. Annie dowiedziała się, że Dodi romansuje z Lady Di, kiedy zobaczyła zdjęcia wykonane przez paparazzi. Kobieta utrzymuje jednak, że para spotykała się już kilka miesięcy, zanim związek wyszedł na jaw. Cardone twierdzi też, że od razu przeczuwała, iż ta miłość nie skończy się szczęśliwie.

Miałam przeczucie (...). Naprawdę się bałam. Powiedziałam przyjacielowi: To nie skończy się dobrze - opowiadała modelka.

Zanim Dodi Al-Fayed zaczął się spotykać z księżną Dianą, miał opinię playboya. Łączono go między innymi z: Brooke Shields, Julią Roberts, Daryl Hannah czy Winoną Ryder. Krążyły też plotki, jakoby dla Lady Di miał porzucić Kelly Fisher, z którą był rzekomo zaręczony. Modelka była tak rozgoryczona, że pozwała eksnarzeczonego.