Tiba Ali aktywnie prowadziła kanał na YouTubie. Miała ponad 20 tysięcy subskrybentów. Miał on na celu dokumentowanie jej życia w Turcji z pochodzącym z Syrii chłopakiem. Pierwsze nagranie zostało opublikowane w listopadzie 2021 roku. Powiedziała w nim, że przyjechała do Turcji na studia, ale po ich zakończeniu postanowiła zostać na stałe, ponieważ spodobał jej się styl życia prowadzony w tym kraju.

22-letnia youtuberka została zamordowana przez ojca. W kraju wybuchły protesty

Ojciec youtuberki miał nie wyrażać zgody na przeprowadzkę i zamieszkanie z partnerem pod jednym dachem. Iracki rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Saad Maan powiedział, że Tiba Ali i jej ojciec pozostawali w stanie konfliktu, a dzień przed śmiercią kobiety miało dojść do ostrej kłótni, w której interweniowała policja. Do zabójstwa doszło w nocy 31 stycznia. Ojciec udusił córkę w trakcie snu, następnie dobrowolnie oddał się w ręce policji.

Po pierwszym spotkaniu policji z rodziną, następnego dnia z zaskoczeniem dowiedzieliśmy się, że zginęła z rąk swojego ojca, który przyznał się do zabójstwa - napisał na Twitterze rzecznik irackiego ministerstwa spraw wewnętrznych, Saad Maan.

Wieść o tragicznej śmierci rozniosła się po całym kraju. W Iraku doszło do protestów sprzeciwiających się tzw. zbrodniom honorowym. Zgromadzeni potępiali zabójstwo. Domagali się zmian legislacyjnych.

Zbrodnie honorowe to morderstwa dokonywane przez krewnych na kobietach, które nie stosują się narzucanych przez rodzinę reguł. Iracki kodeks karny dopuszcza mężom dyscyplinowanie żon, nawet poprzez pobicia. Artykuł 409. irackiego kodeksu karnego zmniejsza również wyroki kar dla mężczyzn, którzy zabijają bądź okaleczają żony lub krewne z powodu cudzołóstwa. Grozi im za to jedynie do trzech lat pozbawienia wolności.

Aktywistka Organizacji na rzecz Wolności Kobiet w Iraku, Rosa al-Hamid, publicznie wezwała władze do uchwalenia odkładanego projektu ustawy przeciwko przemocy domowej. Projekt zalega w irackim parlamencie od czterech lat.