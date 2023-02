Choć Grażyna Torbicka w dowodzie ma 63 lata, to w rzeczywistości wygląda na znacznie mniej. Ikona dziennikarstwa w Polsce zachwyca nie tylko profesjonalizmem, ale i niezwykłą formą. Pytana o sekret swojego wyglądu odpowiada jednak, że wbrew pozorom nie działa wiele w tym kierunku. Torbicka należy do osób, które wygrały na genetycznej loterii - jej sławna mama Krystyna Loska wciąż prezentuje się znakomicie. Zobaczcie, jak Grażyna Torbicka zmieniała się przez lata.

Zobacz wideo Grażyna Torbicka w kreacji na festiwal w Cannes

Tak zmieniała się Grażyna Torbicka. Na zdjęciach z młodości jej kolor włosów zaskakuje

Torbicka jako konferansjerka zadebiutowała w 1986 roku podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Od tego czasu często widzimy ją na scenie najważniejszych krajowych telewizyjnych imprez muzycznych. Spójrzcie tylko, jak prezentowała się na sopockiej scenie w 1991 roku - rockowa fryzura, spodnie z wysokim stanem, biała koszula i srebrne dodatki stworzyły ponadczasowy look, który zachwyca świeżością nawet dzisiaj.

Grażyna Torbicka i Paul King na festiwalu w Sopocie w 1991 roku fot. screen YouTube @Nagrania VHS

W kolejnych odsłonach sopockiej imprezy eksperymentowała nieco z kolorem włosów - w 1996 roku był on niemalże rudawy. Patrząc na starsze zdjęcia gwiazdy, trudno oprzeć się wrażeniu, że jedyne, co zmienia się w jej wizerunku, to właśnie fryzura. I to nieznacznie. Dziennikarka od lat wierna jest swoim blond włosom, które czasem przybierają inne odcienie, jak i długość. Wejdźcie do galerii, aby zobaczyć więcej archiwalnych zdjęć Grażyny Torbickiej.

Uważacie, że Grażyna Torbicka bardzo zmieniła się przez lata? Dajcie znać w komentarzach.