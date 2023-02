Grammy 2023. Twarz Madonny wzbudziła sensację. Fani jej nie poznali

Grammy 2023 już za nami. Nagrody główne powędrowały do rąk Lizzo i Harry'ego Stylesa. Show skradły nieoczywiste stylizacje gwiazd oraz nowa twarz amerykańskiej wokalistki, Madonny. Fani uważają, że artystka tym razem przesadziła z botoksem. Jak wyglądała?

Madonna sporo namieszała na Grammy 2023. W tym wydaniu trudno ją było poznać

Występ Madonny na tegorocznym Grammy jest szeroko komentowany. Piosenkarka postawiła na skromniejszy strój - legenda popu ubrała się głównie na czarno. Założyła spódnicę z rozcięciem na nodze. Jeżeli chodzi o fryzurę, to Madonna postawiła na dwa duże i spięte warkocze oraz dwa drobne przy samej twarzy. Ciekawym elementem stylizacji była także szpicruta, jednak to twarz Madonny wywołała najwięcej kontrowersji, mimo subtelnego makijażu. Gwiazda rozjaśniła swoje brwi, co nie wszystkim przypadło do gustu. Została porównana do Marilyna Mansona. Fani na Twitterze nie kryli zdziwienia. Mogli ujrzeć swoją idolkę bez instagramowych filtrów.

Dlaczego jej twarz jest cała spuchnięta? To do niej niepodobne.

Jej twarz... Madonna, dlaczego?

Mamy pewność, czy to Madonna?

Mogłaby mieć każdego najlepszego chirurga plastycznego i zdecydowała się na niego...

Za bardzo przesadziła z operacjami twarzy.

Internauci mają rację?

