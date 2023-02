Poznaliśmy listę zwycięzców muzycznych Oscarów. W trakcie 65. ceremonii nie brakowało wzruszeń, łez i kilku potyczek. Beyonce miała najwięcej szans na zdobycie statuetki. Otrzymała dziewięć nominacji. Tuż za nią był Kendrick Lamar z ośmioma nominacjami. Na końcu Adele, nominowana siedem razy. Okazuje się, że podczas ceremonii wpadek nie brakowało. Widzowie dopatrzyli się dwóch mocnych niedociągnięć.

Lizzo niczym brzoskwiniowa diwa, Harry Styles pokazał klatę

Grammy 2023. Beyonce pobiła rekord. Widzowie patrzą na skandale

Przed rozpoczęciem 65. rozdania Grammy Beyonce była najczęściej nagradzaną kobietą w historii tej rywalizacji. Wokalistka potrzebowała otrzymać cztery statuetki, by pobić rekord dyrygenta Georga Soltiego, który jest laureatem 31 nagród. Beyonce opuściła ceremonię z 32 statuetkami. Podczas wydarzenia nie brakowało wzruszających momentów. Grammy tradycyjnie, jak co roku uczciło pamięcią zmarłych artystów. Podczas tegorocznej gali pominięto jednak Aarona Cartera, co nie przypadło do gustu nie tylko widzom, ale przede wszystkim fanom artysty. To jeszcze nie koniec. Komentujący wydarzenie uważają, że na gali nie powinien być obecny Dr. Dre, który został oskarżony o przemoc domową.

Grammy 2023 wyniki

Album roku:

ABBA - "Voyage"

Adele - "30"

Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"

Beyoncé - "Renaissance"

Brandi Carlile - "In These Silent Days"

Coldplay - "Music of the Spheres"

Harry Styles - "Harry’s House" [WYGRANA]

Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"

Lizzo - "Special"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Nagranie roku:

ABBA - "Don’t Shut Me Down"

Adele - "Easy on Me"

Beyoncé - "Break My Soul"

Brandi Carlile Featuring Lucius - "You and Me on the Rock"

Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Lizzo - "About Damn Time" [WYGRANA]

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Piosenka roku:

Adele - "Easy on Me"

Beyoncé - "Break My Soul"

Bonnie Raitt - "Just Like That" [WYGRANA]

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "God Did"

Gayle - "ABCDEFU"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Lizzo - "About Damn Time"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)"

Najlepszy nowy artysta:

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy [WYGRANA]

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Najlepszy popowy album:

ABBA - "Voyage"

Adele - "30"

Coldplay - "Music of the Spheres"

Harry Styles - "Harry’s House" [WYGRANA]

Lizzo - "Special"

Najlepszy popowy album tradycyjny:

Michael Bublé - "Higher" [WYGRANA]

Kelly Clarkson - "When Christmas Comes Around..."

Norah Jones - "I Dream of Christmas"

Pentatonix - "Evergreen"

Diana Ross - "Thank You"

Najlepsze wykonanie solowej piosenki popowej:

Adele - "Easy On Me" [WYGRANA]

Bad Bunny - "Moscow Mule"

Doja Cat - "Woman"

Steve Lacy - "Bad Habit"

Lizzo - "About Damn Time"

Harry Styles - "As It Was"

Najlepsze wykonanie piosenki popowej w duecie lub zespole:

ABBA - "Don't Shut Me Down"

Camila Cabello Featuring Ed Sheeran - "Bam Bam"

Coldplay & BTS - "My Universe"

Post Malone & Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Sam Smith & Kim Petras - "Unholy" [WYGRANA]

Najlepsze nagranie dance lub elektroniczne:

Beyoncé - "Break My Soul" [WYGRANA]

Bonobo - "Rosewood"

David Guetta & Bebe Rexha - "I’m Good (Blue)"

Diplo & Miguel - "Don’t Forget My Love"

Kaytranada Featuring H.E.R. - "Intimidated"

Rüfüs Du Sol - "On My Knees"

Najlepszy album dance lub elektroniczny:

Beyonce - "Renaissance" [WYGRANA]

Bonobo - "Fragments"

Diplo - "Diplo"

ODESZA - "The Last Goodbye"

RÜFÜS DU SOL - "Surrender"

Najlepszy występ rockowy:

Bryan Adams - "So Happy It Hurts"

Beck - "Old Man"

The Black Keys - "Wild Child"

Brandi Carlile - "Broken Horses" [WYGRANA]

Idles - "Crawl!"

Ozzy Osbourne i Jeff Beck - "Patient Number 9"

Turnstile - "Holiday"

Najlepszy występ metalowy:

Ghost - "Call Me Little Sunshine"

Megadeth - "We'll Be Back"

Muse - "Kill Or Be Killed"

Ozzy Osbourne i Tony Iommi - "Degradation Rules" [WYGRANA]

Turnstile - "Blackout"

Najlepszy album rockowy:

The Black Keys - "Dropout Boogie"

Elvis Costello & The Imposters - "The Boy Named If"

Idles - "Crawler"

Machine Gun Kelly - "Mainstream Sellout"

Ozzy Osbourne - "Patient Number 9" [WYGRANA]

Spoon - "Lucifer on the Sofa"

Najlepsza piosenka rockowa:

Red Hot Chili Peppers - "Black Summer"

Turnstile - "Blackout"

Brandi Carlile - "Broken Horses" [WYRGANA]

The War On Drugs - "Harmonia's Dream"

Ozzy Osbourne i Jeff Beck - "Patient Number 9"

Najlepszy album alternatywny:

Arcade Fire - "WE"

Big Thief - "Dragon New Warm Mountain I Believe in You"

Björk - "Fossora"

Wet Leg - "Wet Leg" [WYGRANA]

Yeah Yeah Yeahs - "Cool It Down"

Najlepszy występ muzyki alternatywnej:

Arctic Monkeys - "There’d Better Be a Mirrorball"

Big Thief - "Certainty"

Florence and the Machine - "King"

Wet Leg - "Chaise Longue" [WYGRANA]

Yeah Yeah Yeahs i Perfume Genius - "Spitting Off the Edge of the World"

Najlepszy album R&B:

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Chris Brown - "Breezy (Deluxe)"

Robert Glasper - "Black Radio III" [WYGRANA]

Lucky Daye - "Candydrip"

PJ Morton - "Watch The Sun"

Najlepsza piosenka R&B:

Beyoncé - "Cuff It" [WYGRANA]

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Muni Long - "Hrs & Hrs"

Jazmine Sullivan - "Hurt Me So Good"

PJ Morton - "Please Don't Walk Away"

Najlepszy występ R&B:

Beyoncé - "Virgo's Groove"

Jazmine Sullivan - "Hurt Me So Good"

Lucky Daye - "Over"

Mary J. Blige i Anderson .Paak - "Here With Me"

Muni Long - "Hrs & Hrs" [WYGRANA]

Najlepszy występ tradycyjny R&B:

Snoh Aalegra - "Do 4 Love"

Mary J. Blige - "Good Morning Gorgeous"

Babyface i Ella Mai - "Keeps on Fallin’"

Beyoncé - "Plastic Off the Sofa" [WYGRANA]

Adam Blackstone i Jazmine Sullivan - "Round Midnight"

Najlepsze wykonanie piosenki rapowej:

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - "GOD DID"

Doja Cat - "Vegas"

Gunna & Future Featuring Young Thug - "pushin P"

Hitkidd & GloRilla - "F.N.F. (Let's Go)"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5" [WYGRANA]

Najlepszy występ rapowy/śpiewany:

DJ Khaled Featuring Future & SZA - "BEAUTIFUL"

Future Featuring Drake & Tems - "WAIT FOR U" [WYGRANA]

Jack Harlow - "First Class"

Kendrick Lamar Featuring Blxst & Amanda Reifer - "Die Hard"

Latto - "Big Energy (Live)"

Najlepszy album rapowy:

DJ Khaled - "God Did"

Future - "I Never Liked You"

Jack Harlow - "Come Home the Kids Miss You"

Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers" [WYGRANA]

Pusha T - "It’s Almost Dry"

Najlepsza piosenka rapowa:

Jack Harlow i Drake - "Churchill Downs"

DJ Khaled oraz Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend i Fridayy - "God Did"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5" [WYGRANA]

Gunna oraz Future i Young Thug - "Pushin P"

Future oraz Drake i Tems - "Wait for U"

Najlepszy album country:

Luke Combs - "Growin' Up"

Miranda Lambert - Palomino

Ashley McBryde - "Ashley McBryde Presents: Lindeville"

Maren Morris - "Humble Quest"

Willie Nelson - A Beautiful Time [WYGRANA]

Najlepszy solowy występ country:

Kelsea Ballerini - "Heartfirst"

Zach Bryan - "Something In The Orange"

Miranda Lambert - "In His Arms"

Maren Morris - "Circles Around This Town"

Willie Nelson - "Live Forever" [WYGRANA]

Najlepszy występ country w duecie lub zespole:

Ingrid Andress i Sam Hunt - "Wishful Drinking"

Brothers Osborne - "Midnight Rider's Prayer"

Luke Combs i Miranda Lambert - "Outrunnin' Your Memory"

Reba McEntire i Dolly Parton - "Does He Love You - Revisited"

Carly Pearce i Ashley McBryde - "Never Wanted To Be That Girl" [WYGRANA]

Robert Plant i Alison Krauss - "Going Where The Lonely Go"

Najlepsza piosenka country:

Luke Combs - "Doin' This"

Taylor Swift - "I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From The Vault)"

Miranda Lambert - "If I Was A Cowboy"

Willie Nelson - "I'll Love You Till The Day I Die"

Cody Johnson - "'Til You Can't" [WYGRANA]

Producent roku:

Jack Antonoff [WYGRANA]

Dan Auerbach

Boi-1da

Dahi

Dernst "D'mile" Emile II

Najlepszy teledysk:

Adele - "Easy On Me"

BTS — "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)"

Doja Cat - "Woman"

Kendrick Lamar — "The Heart Part 5"

Harry Styles - "As It Was"

Taylor Swift — "All Too Well: The Short Film" [WYGRANA]

Najlepszy album muzyki reggae:

The Kalling – "Kabaka Pyramid" [WYGRANA]

Koffee - "Gifted"

Sean Paul - "Scorcha"

Protoje - "Third Time's the Charm"

Shaggy - "Com Fly Wid Mi"

Najlepszy album World Music:

Berklee Indian Ensemble - "Shuruaat"

Burna Boy - "Love, Damini"

Angélique Kidjo i Ibrahim Maalouf - "Queen of Sheba"

Anoushka Shankar, Metropole Orkest i Jules Buckley featuring Manu Delago - "Between Us... (Live)"

Masa Takumi - "Sakura" [WYGRANA]

Najlepszy występ World Music:

Arooj Aftab e Anoushka Shankar - "Udhero Na"

Matt B i Eddy Kenzo - "Gimme Love"

Burna Boy - "Last Last"

Rocky Dawuni featuring Blvk H3ro - "Neva Bow Down"

Wouter Kellerman, Zakes Bantwini i Nomcebo Zikode - "Bayethe" [WYGRANA]

Najlepszy album dziecięcy:

Alphabet Rockers - "The Movement" [WYRGANA]

Divinity Roxx - "Ready Set Go!"

Justin Roberts - "Space Cadet"

Lucky Diaz and the Family Jam Band - "Los Fabulosos"

Wendy and DB - "Into the Little Blue House"

Najlepsza ścieżka dźwiękowa do medium wizualnego:

"Nasze magiczne Encanto" – Germaine Franco [WYGRANA]

"Nie czas umierać" – Hans Zimmer

"Psie pazury" – Jonny Greenwood

"Batman" – Michael Giacchino

"Sukcesja" – Nicholas Britell

Najlepsza ścieżka dźwiękowa – kompilacja do medium wizualnego:

"Elvis" – różni wykonawcy

"Nasze magiczne Encanto" – różni wykonawcy [WYGRANA]

"Stranger Things: Music from the Netflix Original Series, Season 4 (Vol. 2)" – różni wykonawcy

"Top Gun: Maverick" – Lorne Balfe, Harold Faltermeyer, Lady Gaga & Hans Zimmer

"West Side Story" – różni wykonawcy

Najlepszy film muzyczny: